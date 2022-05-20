Apple ve Samsung Dev Para Cezalarıyla Karşı Karşıya

Apple ve Samsung, yeni telefonlarında şarj adaptörlerini göndermediği için yeni para cezalarıyla karşı karşıya. Apple, akıllı telefonlar için telefonun kutusundan şarj adaptörlerini kaldırdıktan sonra Samsung da kısa süre içinde aynı şeyi yaptı ancak bu, her iki şirketin de dünya genelinde çeşitli hükûmetlerden inceleme ve para cezalarıyla karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Şu an itibariyle Cupertino merkezli dev, yeni iPhone'larını şarj cihazıyla göndermediği için Brezilya'da ek para cezalarıyla karşı karşıya. Marka, şarj adaptörünü çıkarma hareketinin tek bir nakliye paletinde daha fazla kutu ihtiyacını engellediği için temel olarak yıllık karbon emisyonunu 2 milyon metrik ton azalttığını belirtti ancak şarj adaptörlerini ve EarPod'ları göndermek zorunda olmadığı için şirket aynı zamanda nakliye maliyetlerinden de tasarruf sağlamış oluyor.

Samsung da Apple'ın İzinden Gidiyor

Benzer şekilde Samsung da amiral gemisi akıllı telefonlarında aynı değişimi yaptı ancak Brezilya'daki bir yargıç, şarj adaptörlerini göndermemek şirketin tüketici yasalarını ihlal ettiği için Apple'ın bir tüketiciye 1.081 dolar geri ödeme yapmasına karar verdi Böylece Güney Koreli şirket de şarj cihazı dâhil etmediği için para cezasına çarptırıldı. Ayrıca her iki şirket de Procon adlı tüketici koruma ajansı tarafından Sao Paulo'da da suçlanıyor.

Fortaleza'daki Procon, 5,2 milyon dolar para cezası verdi ancak bu rakamın bireysel mi yoksa her iki şirkete birden mi olduğu bilinmiyor. Şirketin şarj cihazını telefon kutularından kaldırma kararını aldığından beri Apple'ın nakliyede 6,5 milyar dolar fazla tasarruf sağladığına inanılıyor. Bununla birlikte her iki marka da Brezilya genelinde yakında iki teknoloji devine karşı idari işlem başlatabilecek 900'den fazla Procon çalışanı ile karşı karşıya.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şarj adaptörü konusunda hükûmetler mi yoksa teknoloji devleri mi haklı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.