Apple ve Twitter Arasında Neler Oluyor: Yönetici Hesabını Kapattı!

Haftalardır Twitter hakkında birçok yeni haber ve değişiklik duyurusu geliyor. Geçtiğimiz hafta binlerce çalışanın işten ayrılması, sitenin yavaşlaması ve kafalarda ''Twitter kapanacak mı?'' sorusunun doğması ile birlikte birçok büyük marka Twitter hesaplarını yavaş yavaş kapatmaya başladı.

Apple'ın etkinlik ve App Store yöneticisi olan Phil Schiller de Twitter'dan ayrılanlar arasına girdi. Bu durum birçok kişide Apple ve Twitter arasında bir problem olup olmadığı merakını uyandırdı.

Apple Yöneticisi Twitter'dan Ayrılanlar Arasında

Bloomberg'den Mark Gurman'ın hazırladığı raporda Apple'ın önemli bir ismi olan Phil Schiller'in Twitter hesabı artık aktif değil. 200 bin üzerinde takipçisi olan yöneticinin hesabında Apple etkinlikleri ve reklam filmleri paylaşılıyordu. Bunların yanı sıra App Store'da olan önemli değişiklikler için de Phil Schiller tweet atıyordu.

2008 yılından bugüne aktif olarak kullanılan hesabın Schiller tarafından yönetilmediği düşünülse de, kapatılma kararı Schiller tarafından verilmiş gibi duruyor. Apple yöneticisi konuyla ilgili soruları şu an için yanıtsız bırakıyor. Ancak Schiller'in Twitter'dan ayrılmasının Elon Musk'ın agresif tavırları olduğu düşünülüyor.

Apple CEO'su Tim Cook, Musk'ın Twitter'ı satın alması ile ilk yorum yapan kişi olmuştu. Platformun yeni yönetimle birlikte denetleme standardını koruyacağını ve Twitter olmaya devam edeceğini düşündüğünü paylaşmıştı.