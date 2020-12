Apple’ın Veri Bilgilendirme Kararından Sonra Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü!

Sosyal medya devi, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple’ın veri bilgilendirme kararı ile ilgili düşüncelerini zaten geçtiğimiz günlerde açık bir şekilde ifade etmişti. Uygulamaların kullanıcıları takip etme ve hedefleme hakkında memnuniyetsizliğini dile getiren şirket, Apple’ın kararına tepki gösteren ilk şirket olmuştu. Şirketin yeni adımı, Apple'ın küçük işletmeleri hedef aldığına dair propagandalar yapmaya başlaması oldu. Şirketin bu adımı, küçük işletmelerin Apple'a karşı savaş açmasına sebebiyet verdi.

Apple’ın Veri Bilgilendirme Kararına Küçük İşletmelerden Tepki

Şirkete destek veren kullanıcıların uygulamaların kullandığı verileri ne amaçla kullandığını öğrendikten sonra uygulamayı indirmekten vazgeçeceğinden uygulama geliştiricileri de çözümü şirketi eleştirmekte buldu. Geliştiriciler ile Apple arasında bir savaş başlamasının en önemli nedeni ise kullanıcıların kullanılan verileri gördükten sonra uygulamayı indirmekten vazgeçeceğinden uygulama indirme oranlarında büyük bir düşüşün meydana gelmesinin oldukça yüksek bir ihtimal olmasıdır.

Uygulamaların topladığı ve kullandığı verilerle ilgili değişiklik önümüzdeki yılın başına kadar ertelendi. Facebook ise iOS uygulama geliştiricilerinin yaşanacak değişiklikle kullanıcı verilerini artık eskiden olduğu gibi kullanamayacağından ötürü bu durumun küçük işletmelerin sonunun gelmesine yol açabileceğini ileri sürdü.

Facebook, geçtiğimiz günün sabahında The New York Times, The Wall Street Journal ve The Washington Post’a Apple’ın küçük işletmelere karşı olduğunu gösteren reklamlar verdi ve aynı konu hakkında bir blog yazısı yayımladı. Uygulama geliştiricileri tarafından çok fazla eleştiri alan şirket, konu hakkında kamuoyuna bilgi vermek için yapmış olduğu açıklamada, “Kullanıcılar verilerinin ne amaçla toplandığını, diğer uygulamalar ve web siteleri ile neden paylaşıldığını bilmeli ve buna izin verip vermeme seçeneğine sahip olmalıdır. iOS 14’teki uygulama izleme şeffaflığı, Facebook’un kullanıcıları takip etme ve hedefli reklam oluşturma yaklaşımını değiştirmesini değil, kullanıcılara yalnızca bir seçenek sunmasını gerektiriyor” ifadelerine yer verdi.

Apple’ın kararına göre toplanan verilerin üç farklı kategoride listelenmesi gerekiyor. Bu kategorilerden ilki sizi izlemek için kullanılan veriler, ikincisi sizinle ilgili veriler ve sonuncusu sizinle doğrudan bir bağlantısı olmayan, uygulamanın çalışması için toplanması gerekli olan verilerdir. Toplanan verilerin bu şekilde kategorize edilmesinin nedeni ise kullanıcıların verilerin ne amaçla kullanıldığını daha iyi bir şekilde öğrenmesine kolaylık sunmaktır.