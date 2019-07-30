Apple veri transfer projesine katılacak: Mahşerin Dört Atlısı

Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olarak kabul edilen ve sürekli Microsoft ile kıyaslanan Apple, veri transfer projesine katılmayı planlıyor. İnsanların bilgilerini internet ortamında, özgürce transfer etmelerini sağlayan yeni araçlar geliştirmek için açık kaynaklı bir girişim olarak tanımlanan veri transfer projesi, katılımcı sayısını giderek artırıyor. İşte haberimizin detayları.

Veri transfer projesinin daha çok bir uyum süreci olduğunu ifade edebiliriz. Bu uyum süreciyle birlikte kullanıcılar platformlar arasında rahatlıkla veri akışı sağlayabilecek. Örneğin Google bulut sisteminde yer alan bir fotoğrafınızı, Facebook'a yüklemek için ek bir indirme yapmanıza gerek kalmayacak. Böylece fotoğraflarınızı olduğu gibi Facebook veya Instagram'a yükleyebileceksiniz.

Apple veri transfer projesine ilgi büyük

Google, Facebook ve Twitter gibi şirketler, bu projede yer aldıklarını açıkladığında ilk etapta heyecan yarattılar. Apple gibi veri güvenliği konusunda çıtayı çok büyük seviyelere yükseltmiş olan bir şirketin böyle bir projeye katılması ise açıkçası şaşırttı.

Proje şu an için mümkün olduğunca dışarıya kapalı tutulmaya çalışılıyor. Yalnızca küçük bir grup kullanıcı veri transferi hizmetinden faydalanabiliyor ve bu tamamen deneme amaçlı.

Apple eğer böyle bir projede yer alacaksa, muhtemelen çok fazla şart ortaya koyacaktır. Peki sizce de Apple'ın böyle bir organizasyonda yer alması, veri güvenliğini tehdit eder mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.