Apple, Bir iPhone'unu Daha "Vintage" Listesine Ekledi!

Apple, belirli aralıklarla iPhone ve iPad modellerini “vintage” yani eski ürünler listesine dahil ediyor. Genellikle bu işlem, cihazların satışa sunulmasından beş yıl sonra gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 2019’da tanıtılan iPhone 11 Pro Max de artık vintage ürünler arasında yerini aldı. Ancak iPhone 11 Pro için henüz böyle bir adım atılmadı.

iPhone 11 Pro Max ve Watch Series 3 Artık Eski!

Bu durum, Apple’ın Pro modelini üçüncü taraf satıcılara daha uzun süre dağıtmaya devam ettiğini gösteriyor. Vintage kategorisine geçmiş olmasına rağmen iPhone 11 Pro Max, hâlâ iOS 26 ile uyumlu.

iPhone 11 Pro Max'in yanı sıra Apple Watch Series 3’ün tüm modelleri de, piyasaya çıkışının üzerinden sekiz yılı aşkın bir süre geçtikten sonra bugün Apple’ın vintage ürünler listesine eklendi.

Apple ve yetkili servis sağlayıcıları, parça bulunabildiği sürece bu cihazlara onarım hizmeti sunmaya devam edebiliyor. Apple Watch Series 3, Eylül 2017’de piyasaya sürülmüş ve Eylül 2022’ye kadar uygun fiyatlı bir alternatif olarak satışta kalmıştı.

Series 3, watchOS 9’un beta süreci devam ederken bile satışta yer alıyordu. Her ne kadar söz konusu güncelleme cihazla uyumlu olmasa da, model uzun süre raflarda kaldı. Öyle ki Apple Watch Series 4, vintage listesine Series 3’ten önce dahil edildi.