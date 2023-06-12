Apple, Vision Pro'nun Daha Uygun Fiyatlı Bir Modelini Geliştiriyor!

Apple, 2025 yılında piyasaya sürülmek üzere daha uygun fiyatlı bir Vision Pro gözlük üzerinde çalışıyor olabilir.

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, Vision Pro gözlüğünün daha uygun fiyatlı bir versiyonunu sunmayı planlıyor ve muhtemelen 2025 yılında piyasaya çıkacak. Bu karar, 3.499 dolarlık fiyat etiketinin oldukça kısıtlayıcı olması ve Vision Pro'nun bu fiyatla küresel çapta benimsenmesinin zor olmasından kaynaklanıyor.

Gurman'ın raporu, şirketin başlangıçta Vision Pro'nun fiyatının açıklanmasını ertelemeyi düşündüğünü ancak herkese alışması için 9 ay zaman vermeyi tercih ettiğini iddia ediyor.

Vision Pro'nun Uygun Fiyatlı Modeli Neler Sunacak?

Öte yandan, muhtemelen Vision veya Vision One olarak adlandırılacak olan gelecekteki yeni gözlük, kitlesel benimseme oluşturmayı hedefleyecek. Apple daha düşük seviyeli ekranlar ve daha az güçlü çip kullanabilir, kameraları azaltabilir veya uzamsal ses özelliği için AirPods'a ihtiyaç duyabilir.

Öte yandan Apple, harici EyeSight ekranı ve el takip sistemi gibi bazı temel özellikleri de korumayı planlıyor.

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