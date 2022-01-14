Apple VR 2023'e Ertelenmiş Olabilir!

Apple'ın hem sanal hem de artırılmış gerçeklik deneyimlerini bir araya getirecek olan ve merakla beklenen karma gerçeklik VR teknolojisi 2023'e ertelenmiş olabilir. Apple, kulaklığın varlığını ve çıkış tarihini henüz resmi olarak doğrulamadı.İşte tüm detaylarıyla Apple VR teknolojisi.

Apple VR Akıbeti Ne Durumda?

Son paylaşılan sızıntılarda yeni VR teknolojisinin 2022 yılı içerisinde gelebileceği belirtiliyordu, ne yazık ki Bloomberg, projeye yakın kaynakların artık böyle olmayabileceğine inandığını bildiriyor. Devam eden geliştirme sorunlarının neden olduğu gecikmeler nedeniyle teknolojinin önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesinin beklendiği iddia ediliyor.

Kaynaklar özellikle gecikme nedeni olarak MR'ın geliştirilmesinde yaşanan sorunları işaret ediyor. Bu sözde gecikmenin, dolaylı yoldan gelecek yeni Apple ürünlerini de etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil. MR hakkında şimdiye kadar duyduklarımıza göre, Apple başa çıkamayacağı bir işin altına imza atmış olabilir. Bir Macbook Pro kadar güçlü olacak olan MR'ın Oculus Quest 2'nin ağırlığının üçte birinden daha az ağırlığa sahip olması için çalışmalar yürütülüyor.

Bu gecikmelerin Apple'ın VR, AR ve MR yaklaşımını değiştirmesinden kaynaklanma ihtimali de var. Daha öncesinde Apple'ın kulaklığının yalnızca kısa aralıklarla kullanılmasını istediğini duymuştuk - içeriden gelen bilgilere göre bunun Apple'ın metaverse dünyasına karşı muhalefetinden kaynaklandığı dile getiriliyor.

Bununla birlikte, bu ayın başlarında CES 2022'de metaverse teknolojisinin yaygınlığı ve konuya yönelik yaygın tüketici ve iş ilgisi, Apple yöneticilerini duruşlarını yeniden gözden geçirmeye teşvik etmiş olabilir. Bakalım bu işin sonu nereye varacak hep beraber bekleyip göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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