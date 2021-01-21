Apple VR Gözlüğü Sızdırıldı: Fiyatı Cep Yakacak

Apple'ın kumaş tasarımlı, fana sahip ve pahalı bir fiyat etiketi içeren Apple VR gözlüğü üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bloomberg tarafından hazırlanan son rapora göre Apple'dan sanal gerçeklik dünyasına farklı bir bakış sağlayacak yeni bir ürün geliyor: İşte tüm detaylarıyla Apple VR gözlük.

Yıllardır Apple'ın sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerinde çalıştığı söylentileri var, ancak bu raporların somutlaştığını henüz görmedik. Apple'ın resmi onayı olmadan daha fazla iddia görmeyi umuyorsanız, Bloomberg'ün yeni raporu sizi meraklandırıyor olabilir.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın yeni bir raporuna göre, Apple 2022'de yarı bağımsız bir VR gözlük tanıtmayı planlıyor, ancak diğer modellere kıyasla yüksek kaliteli ve daha niş bir ürün olacak.

Apple'ın gelişteceği sanal ortam; oyun, iletişim ve video içeriğine destek sağlayacak ve belirli bir kapasitede AR desteği mevcut olacak. Apple şimdiye kadar artırılmış gerçekliğe olan ilgisini kullanıcılarla paylaşsa da, bu gözlüğün odak noktası VR olacak. Ancak raporda N421 kod adıyla geliştirilmekte olan nihai bir AR gözlüğüne de vurgu yapılıyor.

Kod adı N301 olan VR gözlüğü, birden fazla şekilde tasarlanan birinci sınıf bir donanım parçası olacak. Rapor, Apple'ın cihazdaki en güçlü işlemcilerinden birini kullandığını ve performansın Kasım ayında tanıtılan Mac cihazlarındaki Apple M1'i geride bıraktığını iddia ediyor.

Tüm bu performans rekoruna kıyasla gözlüğün ısınmaması için bir fana sahip olacağı dile getiriliyor. Ekranları da ayrıca mevcut VR gözlüklerine kıyasla çok daha yüksek çözünürlüğe sahip olacak. Ancak tüm bu özelliklerden dolayı rakiplerine göre çok daha yüksek bir fiyat etiketini barındıracağı belirtildi.

Günde sadece bir tane Apple VR gözlük satılabilecek

Planlar, Apple'ın ilk gözlüğünün rakiplerinkinden çok daha pahalı olacağını, yaklaşık 300 dolar ila 900 dolar arasında değişebileceğini gösteriyor. Hatta bazı Apple çalışanları, her Apple Store'un günde yalnızca bir cihaz satabileceğini iddia ediyor. Apple ayrıca cihazın daha hafif olması için kumaş dış yüzey kullanabilir.

Rapora göre Apple'ın ilk VR projesi hala prototip aşamasında ve lansmanı henüz kesinleşmedi. Tasarım detayları önemli ölçüde değişebilir veya piyasaya sürülmeden önce tamamen iptal edilebilir. Apple'ın yine de VR alanına yatırım yaptığını ve bu yüzden yeni bir ürünün gelmesinin şaşırtıcı olmayacağını söyleyelim.