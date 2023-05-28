Apple VR ile Milyarlarca Dolar Kazanmayı Hedefliyor

Teknoloji dünyası son günlerde Apple'ın geleneksel olarak düzenlediği WWDC 2023 etkinliği için nefeslerini tutmuş durumda. Etkinliğin yıldızının Apple artırılmış gerçeklik başlığı olacağı neredeyse kesin durumdayken analistler firmanın potansiyel kazancını hesapladı.

Gene Munster isimli Apple analistine göre firma, artırılmış gerçeklik başlığı sayesinde 2030 yılına kadar 40 milyar dolar kazanç elde edecek.

Apple AR/VR Sektörünün Lideri Olmak İstiyor

Son yıllarda yeni teknolojilere karşı oldukça ihtiyatlı yaklaşan Apple, kendini güçlü hissetmediği sürece diğer şirketlerin aksine bu alana yatırım yapmıyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik gözlükleri neredeyse 10 yıldan uzun süredir hayatımızdayken Apple'ın bu alana yeni yatırım yapması, bunun bir göstergesi.

Pazarlama stratejisi olarak bir ürün mükemmel hale gelmedikçe piyasaya sürmekten kaçınan Apple'dan sektörün oldukça üstünde bir artırılmış gerçeklik başlığı görmemiz hayli mümkün. Analistlere göre bu durum, Apple'ın sektörün lideri olmak istediğine işaret ediyor.

WWDC 2023 etkinliğinde başlığın tanıtılmasından sonra Apple hisselerinde kayda değer bir yükseliş beklenirken firmanın 2030 yılına kadar olan satışlarında %10 artış olacağı belirtiliyor.

Apple analisti Gene Munster, konuyla ilgili olarak, "Daha sürükleyici tüketici teknolojisi deneyimleri trendinin devam edeceğine ve bunun da güçlü bir kulaklık pazarının önünü açacağına inanıyorum. 2030 yılına kadar, giyilebilir cihazlar/gözlük segmentinin Apple'ın satışlarının %10'unu oluşturabileceğine inanıyorum; bu da Apple'ın bugünkü Mac ve iPad işlerine benzer bir büyüklükte bir iş anlamına geliyor." dedi.

{ articleId = 80722