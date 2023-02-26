İddia: Apple VR, iPhone 15 ile Birlikte Tanıtılacak

Son yıllarda başta Meta olmak üzere birçok büyük teknoloji şirketi artırılmış/sanal gerçeklik alanına yatırım yaparken öncü teknolojilerin firması olarak tanınan Apple uzun bir süredir sessiz. Ancak Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre bu sessizlik yakın zamanda bozulmak üzere.

Bir süredir üzerinde büyük bir gizlilikle çalışıldığı iddia edilen Apple karma gerçeklik başlığının bu sene içerisinde iPhone 15 ile birlikte tanıtılacağı iddia ediliyor.

3000 Dolara Satılacak

Apple'ın büyük bir gemi sevkiyatını 2023'ün ikinci çeyreği sonuna kadar ertelediğini belirten Kuo, Apple karma gerçeklik başlıklarının iPhone 15 ile aynı tarihlerde yani üçüncü çeyrekte tanıtılması ihtimalinin arttığını ifade etti.

Bir diğer teknoloji duyumcusu Andrwe Williams, yaşanan gecikmenin Apple'ın üçüncü parti destek yazılımları geliştirmekteki tutkusuna bağladı. 3000 dolarlık fiyat etiketine sahip olması beklenen Apple AR/VR başlığında M2 çipinin yer alacağı düşünülüyor.