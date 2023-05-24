Apple, Etkinliğine VR Basınından Önemli İsimleri Davet Etti: Peki Neden?

WWDC 2023, 5 Haziran'da özel bir açılış konuşması ile başlayacak. Etkinlikte şirket, iOS 17, watchOS 10 ve macOS 14'ü içeren işletim sistemlerinin bir sonraki büyük güncellemelerini duyuracak ancak yeni yazılımların yanı sıra Apple'ın etkinlikte uzun zamandır beklenen karma gerçeklik başlığını da duyuracağı söyleniyor.

Şirket bu söylentileri desteklemek için sanal gerçeklik (VR) teknolojisinde uzman birkaç kişiyi etkinliğe davet etti.

VR Uzmanları Apple'ın Etkinliğine Davet Edildi

Apple, etkinliklerine katılacak basın mensuplarını ve yaratıcıları özenle seçmesiyle tanınıyor. Genellikle teknoloji blogları ve büyük basın kuruluşları için çalışan kişilerin yanı sıra Apple, etkinliğin ana konusuyla bir şekilde ilgili olan gazetecileri de davet ediyor.

Bu yıl Apple, VR teknolojileri konusunda uzmanlaşmış gazetecileri ve yaratıcıları davet etmeye karar verdi. Bunlardan bazıları ilk kez bir Apple etkinliğine katılıyor. UploadVR'ın editörü olan ve kendisi tarafından "VR Gazetecisi" olarak tanımlanan Ian Hamilton etkinliğe davet edildi. AR/VR cihazlarını test etmesiyle tanınan Norman Chan da bu isimler arasında yer alıyor.

Apple'ın bu kişileri yaklaşan etkinliğine davet etmesi, şirketin WWDC 2023'te gerçekten de VR ile ilgili bir şey duyuracağını kuvvetle düşündürüyor. Örneğin 2014 yılında Apple, Eylül ayındaki açılış konuşmasına moda dünyasından çok sayıda gazeteciyi davet etmişti. O etkinlikte şirket ilk Apple Watch'ı dünyaya tanıtmıştı.