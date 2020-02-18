Apple Watch 13 Yaşındaki Çocuğun Hastalığını Teşhis Etti

Apple Watch modelleri hayatı kolaylaştıran özellikleri ve egzersiz takibi ile öne çıksa da son birkaç nesildir sağlık konusunda da önemli başarılara imza atıyor. Nitekim bugüne dek pek çok kişinin hayatını kurtardığını gördük ve duyduk. Şimdi, bu kişilerin arasına 13 yaşındaki bir çocuk da dahil oldu.

Fark Edilmemiş Bir Rahatsızlık Olabilir!

Oklahoma sınırları içerisinde yaşayan 13 yaşındaki Skylar Joslin sınıfta oturduğu sırada kalp atış ritminin dakikada 190 olduğuna yönelik bir bildirim aldı. Bu ritmin dinlenme nabzı (herhangi bir fiziksel aktivite gerçekleştirmeden) olduğunu vurgulayan Watch, fark edilmemiş bir rahatsızlığın mevcut olabileceğine yönelik uyarılarda bulundu.

Hızlı bir karar alan Skylar'ın ailesi, onu hızlı bir şekilde okuldan aldı ve acil servise götürdü. Nitekim acil servise gittiklerinde nabız dakikada 220 vuruşa ulaşmıştı.

Sonuç olarak Joslin'e Supraventriküler Taşikardi (SVT) tanısı konuldu. Bu arada SVT ani bir şekilde ortaya çıkabilir ve tipik bir SVT hayatı tehdit eden bir durum olmasa da tedavi edilmezse zamanla ciddi sorunlara yol açabilir.

Tartışmalı olarak Watch'un burada bir hayat kurtarmadığı söylenebilir. Yani Watch, burada bir miktar ön tanı koyucu rolünü üstlenmiş oldu. Buna karşın daha öncesinde hayat kurtardığı bazı önemli teşhisler bulunuyor. Örneğin yine bu yılın başlarında Jorge Frerire Jr. isimli kişiye koyduğu teşhiste (tedavi olmazsa) sonu inme veya kalp yetmezliği ile sonuçlanabilecek bir tür aritmi teşhisi koymuştu.