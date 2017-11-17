Apple Watch 3 Hayat Kurtardı

Yakın zaman önce duyurulan Apple Watch 3, SIM kart özelliğiyle çok konuşulsa da birçok kullanıcı bu özelliğin işlevsel olmadığını söylemişti. Fakat Kaliforniya’da sörf yaptığı sırada ölümle burun buruna gelen John Zilles isimli bir film yapımcısı, Apple Watch 3’ün hücresel veri özelliği sayesinde hayatta kaldı.

Kaliforniya sahillerinde, karadan oldukça uzak bir noktada sörf yapan ve tam bu sırada ayağı kayarak suya düşen Zilles, yaşadıklarını anlattı. Ayağının kaymasıyla sörf tahtasını düzeltemediğini ve suya düştüğünü aktaran yapımcı, karaya yüzme mesafesiyle iki saat uzaklıkta olduğunu ve çevresinde köpek balıklarının da olabileceğini söyledi. Yeni aldığı Apple Watch 3’ün hücresel veri özelliği sayesinde telefonuna ihtiyaç duymadan sahil güvenlik ekiplerini arayan Zilles, bulunduğu noktayı ekiplere söyledi ve kurtarılmayı beklemeye başladı. Acil yardım çağrısından sonra bölgeye hareket eden sahil güvenlik botunun yanlış yöne gittiğini gördükten sonra tekrar bir arama yapan ve doğru lokasyonu veren yapımcı, bu sayede hayatta kalabildiğini sözlerine ekledi.

Yaşananların duyulmasından sonra John Zilles’a ulaşan Apple’ın CEO’su Tim Cook’un yapımcıya “güvende olduğun için mutluyum” dediği de öğrenildi. Özellikle ekstrem sporlar yapanlar için oldukça kullanışlı olan Apple Watch’lar bundan önce de hayat kurtarmışlardı. Akıllı saatlerde bulunan kalp ritmi monitörü, birçok kullanıcısına kalp ritminde düzensizlik olduğunu ve sorun yaşayabileceğini söylemiş, uyarıyı alan kullanıcılar da en yakındaki sağlık kurumuna başvurarak, kalp krizi gibi riskleri atlatmışlardı.