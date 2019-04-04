Apple Watch 3 Serisi Davalık Oldu

Hem kalite hem de sağlık açısından değerlendirildiğinde, rahatlıkla zirvelerde yer alabilecek Apple Watch serisi davalık oldu. Davaya konu olan model ise Apple Watch 3.

Apple Watch serisinin son ürünlerine, EKG gibi çok nadir bulunan bir özellik de eklenmişti. Ayrıca diğer iPhone modelleri üzerinden şarj edilebilme imkanı da bulunuyordu. Ancak Apple bu avantajlardan ziyade, Apple Watch 3 serisi ile ilgili meydana gelen bir kazadan dolayı konuşuluyor.

Apple Watch 3 ekranı gövdesinden ayrıldı

Bundan çok kısa bir süre önce Apple Watch 2 serisindeki modellerin ekranları ana gövdeden ayrılıyordu. Bu durum daha çok çatlama veya kenarlardan boşluk oluşması şeklinde kendini göstermişti.

Apple şirketinin Watch 2 nedeni ile zor durumda kalmasının üzerinden çok fazla geçmeden, bu defa aynı problem Watch 3 ürünlerinde ortaya çıkmaya başladı. New Jersey'de ikamet eden Gina Priano-Keyser; Apple Watch 3 ekranının, saatin ana gövdesinden ayrıldığını ve çatladığını iddia etti.

Apple Watch 3 serisi ile ilgili teknik servise giden genç kız, kendisinden 299 dolar istenince Apple'a dava açtı. Ortaya çıkan dava dosyasında, Apple modellerinin Watch serisinde ısıya dayanıklı materyal kullanılmadığı iddia ediliyor. Aşırı ısınma yaratan ekranlar yavaş yavaş ana gövdeden kopmaya başlıyor.

Şu an için Apple Watch 3 modellerinin kullanıcıları nasıl bir zarara uğrattığı net olarak bilinmiyor. Her ne kadar Watch 2 serisi ile kıyaslandığında daha az şikayet alma potansiyeli olsa da Watch 3 serisi mercek altına alındı. Muhtemelen Apple bu davadan sonra Watch 3 ile ilgili garanti kapsamı kurallarını değiştirecek. Apple Watch 3 ile ilgili fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.