Apple Watch 5 için (Product) Red Dokunuşu!

Yayınlanan yeni raporlar Apple Watch 5 modelinin (Product) RED versiyonunun satışa sunulacağını işaret ediyor.

Fark Edilince Kaldırıldı

Fransız teknoloji sitesi WatchGeneration tarafından yayınlanan rapor iki farklı renkte kayışa sahip hafif soluk kırmızı kasa ile gelen bir Watch 5 modelini ortaya koydu. Apple veritabınında görüntülenen yeni versiyon fark edildikten sonra hızlı bir şekilde kaldırıldı.

Söz konusu rapor bize herhangi başka bir detay sunmasa da şirketin AIDS ile mücadele yönünde attığı adımları farklı ürün gruplarına da yayma fikrinde olduğunu göstermiş oluyor. Bununla birlikte bu ürün grubunun ana ürün ile aynı fiyattan satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Yani fiyatlandırmada herhangi bir farklılık söz konusu olmayacak.

Watch 5'in tanıtımı ile birlikte ciddi bir indirme giren Watch 3 özellikle yurt dışında çok başarılı şekilde satılıyor. Önümüzdeki yıl bunun düşmesine yönelik bir beklenti yok. Bununla birlikte eğer gerçekten varsa (Product) RED sürümünün de satışlara katkıda bulunacağını düşünebiliriz.