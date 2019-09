Apple Watch 5 İşlemcisi için Üzen Gelişme

Geçtiğimiz hafta düzenlenen etkinlikte tanıtılan Apple Watch 5, bazı önemli yenilikler ve geliştirmeler ile geliyor. Ancak yayınlanan yeni bir rapor, Watch 5'in işlemcisi ile alakalı üzücü bir detayı ortaya çıkardı.

Her zaman açık ekran (AOD), yerleşik pusula ve vaka işlemlerinde geliştirmeler, Watch 5'in sunduğu yeniliklerin sadece bir kısmı. Lansman sırasında tüm bu yeniliklerden bahseden şirketin, yeni modelin Watch 4'ten ne kadar daha hızlı olduğunu açıklamaması ise dikkatleri çekmişti. Bildiğiniz üzere Apple her ürününü, bir önceki ürünü ile pek çok yönden kıyaslamayı oldukça seviyor.

Bunun nedenini artık biliyoruz. Çünkü ortaya çıkan raporlar yeni modelin işlemcisi tarafında hiçbir gelişmenin bulunmadığını belirtiyor. Watch 4 ile aynı jenerasyon işlemciye ve grafik işlemciye sahip olan Watch 5, her noktada önceki modelle eşit performans sunuyor. Yani her iki modelin de uygulamaları çalıştırırken veya WatchOS'in diğer özelliklerinden yararlanırken sunduğu performans birbirine eşit.

Her ne kadar eleştiriye açık bir durum olsa da, yeni modelin işlemcisinin gayet yeterli bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada tasarımsal ve içeriksel değişikliklere odaklanan şirket, ayrıca yeni müşteri kazanmaya da çalışıyor. Ortaya çıkan raporlar her on Apple Watch satışının yedisinin yeni müşteriye yapıldığını işaret etmekte.