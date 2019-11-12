Apple Watch 6 için İlk Sızıntılar Gelmeye Başladı

Geçtiğimiz Eylül ayında Watch Series 5 modelinin tanıtımını yapan Apple, bu model ile ilgileri üzerine toplamayı başarmıştı. Aradan kısa bir zaman geçmiş olsa da, Apple Watch 6 ilk sızıntıları ile karşımızda.

Apple Watch 6 İlk Sızıntıları ile Karşınızda

Güvenilir ve isabetli sızıntıları ile tanınan ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple ürünleri ile ilgili yeni detaylar paylaşmaya devam ediyor. Bu seferki sızıntının hedefi ise altıncı nesil Watch modeli.

Kuo tarafından paylaşılan detaylara göre yeni model S6 işlemci ile birlikte gelecek. Bu işlemci ile birlikte güncel nesile göre gözle görülür bir performans artışı yaşanacak. Tahmin etmek için çok erken olduğunu göz önünde bulundursak da yeni modelin LCP devre kartı ile birlikte geleceği de söyleniyor. Bu ise daha gelişmiş Wi-Fi ve hücresel ağ bağlantısı anlamına geliyor.

Yalnız bunlar değil, yeni modelin derin su dalışları için daha dayanıklı bir yapı alacağı da iddia ediliyor. Güncel modeller tüplü dalışlar ve derin dalışlar için tavsiye edilmezken, yeni model bu işler için biçilmiş kaftan olacak. Daha önceki söylentiler, MicroLED ekran ve uyku takibi özelliğini de işaret etmekteydi.

Şu an için bunları konuşmanın pek de anlamlı olmadığının farkındayız. Kuo, yeni modelle 2020 yılının ikinci yarısında tanışmamızı bekliyor. Bu zamana kadar pek çok değişiklik ile karşı karşıya kalmamız mümkün.