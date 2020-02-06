Apple Watch 6 ile Radikal Tasarım Değişikliğine Gidilebilir!

Apple tarafından alınan yeni patent şirketin Watch modelleri için yaptığı planları ortaya çıkardı. İşte yeni patente dair heyecan verici detaylar!

Fiziksel Tuşlara Veda

Apple Insider tarafından tespit edilen bu patent Crown for An Electronic Watch ismi ile başlıklandırıldı ve 20200041962 patent numarası ile kayıt edildi. Şirketin aldığı bu yeni patente göre cihazda bulunan fiziksel tuş yakın bir gelecekte ortadan kalkabilir. Bunun yerine bir parmağın cihazın etrafında gezinip gezinmediğini algılamak için bir ışık sensörü ve dokunma sensörü cihazda yer alacak.

Bu patentteki değişiklikler ek sensörler aracılığı ile desteklenip hareketlere bağlı olarak istekleri yorumlayabilir ve yerine getirebilir. Nitekim patentin açıklaması da bunu işaret ediyor:

Görüntü sensörü ile birlikte görüntüler kullanılarak hareketler algılanır. Görüntüdeki hıza ve değişikliklere bağlı olarak hareketler tespit ve analiz edilebilir. Analiz edilen özellikler bir kullanıcının cilt özelliklerini (parmak izi ve saç kökü gibi) veya herhangi bir nesnenin optik görüntüsünü kapsayabilir. Bu şekilde cihaz farklı nesnenelere bağlı farklı duyarlar gösterip buna uygun davranabilir.

Bahsedilen bu sensörler fiziksel bir tuş olmasa dahi (örneğin) eldivenle kullanımı mümkün hale getirebilir.

Ancak diğer tüm patentlerde de olduğu gibi bu patentin de gerçeğe dönüşmeme ihtimalini göz önüne almamız gerekiyor. Patentler kesin bir ürünü temsil etmekten ziyade şirketin bu yönde bir ilgisinin bulunduğunu bizlere gösterir.