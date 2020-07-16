Apple Watch 6 Koronavirüs ile Enfekte Olduğunuzu Algılayabilecek

Apple önümüzdeki dönemlerde yeni nesil akıllı saat modeli Watch Series 6 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni modelle ilgili bilinen detaylar her geçen gün artarken yeni bir sızıntı oyunu değiştirecek bir adımı işaret ediyor. Bu sızıntıya göre Apple Watch 6 koronavirüs ile enfekte olan kişileri tespit edebilir. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Apple Watch 6 Koronavirüsü Nasıl Tespit Edecek?

Patently Apple tarafından tespit edilen yeni bir patente göre yeni nesil akıllı saatte yerleşik termometre olabilir. Normal şartlarda egzersizlere yönelik bir kullanıma odaklanacak olan termometre, vücut sıcaklığınızı ölçerek ilerlemeleriniz hakkında kapsamlı veriler sunacak.

Tabii burada dikkat çeken noktalardan birisi de vücut sıcaklığını normal şartlarda da ölçebilecek olması. Bilindiği üzere yeni tip koronavirüsün en sık rastlanan belirtilerinden birisi yüksek ateş olarak öne çıkıyor. Eğer yeni tip koronavirüs ile enfekte olduysanız yüksek ateşten muzdarip olmanız kuvvetle muhtemeldir. Watch Series 6, vücudunuzun sıcaklığını anlık olarak takip ederek bir şeylerin ters gittiği konusunda bazı uyarılarda bulunabilir.

Peki siz bu sızıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Watch Series 6 ile gelmesi beklenen yerleşik termometre virüsün yayılım hızını yavaşlatabilmek adına kullanılabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.