Apple Watch 6 Satışa Sunulmadan Parçalandı

Apple geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte bazı yeni ürünlerini tüketicilerle buluşturdu ve bunların arasında dikkat çeken modellerden birisi de Apple Watch 6 oldu. Yeni modelin ülkemizdeki fiyatları açıklanmış olsa da henüz satışa sunulmadı. Öte taraftan iFixit, alışıldık bir gelenek olarak yeni modeli parçalarına ayırdı.

Apple Watch 6 Parçalarına Ayrıldı!

iFixit geçtiğimiz saatlerde şirketin yeni nesil akıllı saatini parçalarına ayırdı ve kandaki oksijen düzeyini ölçmeye yarayan sensörlere daha yakından göz attı. Yeni modelde kaybolan bir donanım parçasının varlığı da dikkatleri çekti: Force Touch'ı etkinleştirmek için kullanılan teknoloji.

Force Touch, 2015 yılından bu yana Watch'larda yer alan bir teknoloji ve ekrana ne kadar sert bastığınıza bağlı olarak size çeşitli ek seçenekler sunuyor. watchOS'in en yeni sürümü Force Touch desteğini önceki modellerden kaldırıyor ve şimdi nedeni daha açık: Yeni modelde bu teknoloji yok.

Yani yeni işletim sistemi sürümü ile birlikte tüm modeller Force Touch yerine Haptic Touch teknolojisini kullanacaklar.

Eğer Watch 6'nın kendisine dönersek yeni model, bir önceki model ile kıyaslandığında daha büyük bir batarya ve daha büyük bir Taptic Engine ile birlikte geliyor. Ufak bir kıyaslama olması adına modelin bataryası 40mm'de yüzde 8,5 ve 44mm'de yüzde 3,5 oranında daha büyük.

Öte taraftan büyüyen bataryaya karşın şirketin yine 18 saat batarya ömrü iddiası ile karşımıza çıtığını görüyoruz. Bu noktada ekranın önceki modellere göre çok daha parlak olması bir tez olarak öne sürülebilir ve dolaylı yoldan kullanım şeklinize bağlı olarak daha uzun süreli batarya ömrü elde etmeniz mümkün olabilir.

Peki siz Apple Watch Series 6 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni modelin teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı başarılı olabilmesine yardımcı olacak mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.