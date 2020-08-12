Apple Watch 6, Galaxy Watch 3'ün Kökünü Kazımaya Hazırlanıyor!

Apple önümüzdeki haftalarda düzenlemesi beklenen etkinlik sırasında Watch Series 6 modelini de tüketicilere sunacak. Yeni modelin çeşitli yeniliklerle ve iyileştirmelerle birlikte gelmesi beklenirken bazı yeni raporlar, bundan daha fazlasını görebileceğimizi işaret ediyor. Apple Watch 6 sağlık takibi tarafında rakip tanımayabilir!

Apple Watch 6 Sağlık Takibi Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Galaxy Watch 3 elektrokardiyografi, kandaki oksijen ölçümü, kan basıncı ölçümü ve kalp ritmi ölçümü gibi kayda değer bazı sağlık takibi özellikleri ile birlikte geliyor. Bu kapsamda yeni modelin gerçekten başarılı özellikler sunduğunu görüyoruz.

Öte taraftan Galaxy Watch 3'ün liderliği, birkaç hafta kadar yakın bir zamanda sona erebilir gibi gözüküyor.

Mevcut sızıntılar dahilinde Watch Series 6'nın Apple S6 işlemci ile birlikte geleceği ve bu yeni işlemcinin performans tarafında başarılı deneyimler sunacağı ifade ediliyor. Bunlara ek olarak yeni modelde sağlık takibi özelliklerinin sınırları zorlanacak gibi gözüküyor. İşte yeni modelde yer alacağı iddia edilen tüm sağlık takibi özellikleri:

- Yeni Kalp Hızı Sensörü: Yenilenmiş kalp hızı sensörü ile birlikte kalp ritminin ölçüm doğruluğu daha üst seviyeye taşınacak.

- Elektrokardiyografi: Yeni modelde de elektrokardiyografi ile tek kanallı ekg çekilebilecek.

- Uyku Takibi: watchOS 7 ile birlikte uyku takibi yapılabilecek.

- Uyku Analizi: watchOS 7 ile birlikte uykunuzun kalitesi analiz edilebilecek.

- Kandaki Oksijen Ölçümü: Yeni modelde SpO2 Sensörü bulunacak ve bu sensörle birlikte oksijen seviyeniz ölçülebilecek.

- Kan Basıncı Ölçümü: Yeni modelde tansiyonunuzu ölçmeye yarayan kan basıncı sensörü yer alacak.

- Stres Seviyesi Ölçümü: Kullanıcıların stres seviyesi ölçülebilecek ve bu gibi durumlarda kullanıcıya rahatlama egzersizleri yapması önerilecek.

- Vücut Isısı Ölçümü: Yerleşik termometre ile birlikte vücut ısınızı ölçebileceksiniz.

- Panik Atak Tespiti (*Şüpheli): Watch Series 6'nın panik atak durumlarını tespit edebileceği iddia ediliyor.

Tabii şu aşamada bu listede yer alan tüm bu özelliklerin doğru olup olmadığından emin değiliz ancak önümüzdeki günlerde buna dair daha çok detay ile karşılaşmayı bekliyoruz. Eğer bunlar doğruysa bu, Watch Series 6'yı sağlık takibinde rakipsiz bir lider haline getirecektir.

Peki siz bu listede yer alan sağlık takibi özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunlar gündelik yaşamda önemli araçlar olabilir mi yoksa gerek yok mu? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.