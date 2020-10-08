Apple Watch 6 ve iPad 8 Türkiye'de Satışa Sunuldu!

Apple geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikle Watch 6, Watch SE, iPad (Nesil 8) ve iPad Air 4 modellerini tanıtmış ve tüketicilerle buluşturmuştu. Ülkemizdeki fiyatları açıklanan ancak birkaç haftadır satışa sunulmayan modeller, şimdi satın alınabilir durumdalar!

Watch 6, Watch SE ve iPad (Nesil 8) Satışa Sunuldu!

Watch Series 6, Watch SE ve iPad (Nesil 8) ülkemizde satışa sunuldu. Hemen aşağıya inerek yeni modellerin fiyatlarını ve tahmini gönderim sürelerini görebilirsiniz.,

Apple Watch Series 6 Fiyatı

Önceki modelin tasarımına benzer bir tasarımla gelen Watch 6, yeni nesil Apple S6 işlemci ile birlikte kutudan çıkıyor ve kandaki oksijen seviyesini ölçmeye yardımcı olan dört adet oksimetre ile birlikte geliyor. Modelle ilgili ayrıntılı detayları hemen aşağıdaki bağlantıdan görebilirsiniz.

Watch 6'nın 40mm varyantı için fiyat 3.799 TL olarak belirlenmiş durumda.

olarak belirlenmiş durumda. Watch 6'nın 44mm varyantı için fiyat 4.049 TL olarak belirlenmiş durumda.

olarak belirlenmiş durumda. Her iki model için de tahmini gönderim süresi 1-2 Hafta olarak belirtiliyor.

Apple Watch SE Fiyatı

Watch 3 ve Watch 6 arasında konumlanan Watch SE, yenilenmiş tasarımı ile birlikte her iki model arasında bir köprü görevi görüyor. Bu noktada Watch 3'ten daha güçlü olan ancak elektrokardiyografi ya da kandaki oksijen seviyesi gibi sağlık özelliklerine sahip olmayan modelin ayrıntılı detaylarını hemen aşağıdaki bağlantıdan görebilirsiniz.

Watch SE'nin 40mm varyantı için fiyat 2.699 TL olarak belirlenmiş durumda.

olarak belirlenmiş durumda. Watch SE'nin 44mm varyantı için fiyat 2.949 TL olarak belirlenmiş durumda.

olarak belirlenmiş durumda. Her iki model için de tahmini gönderim süresi 1 İş Günü olarak belirtiliyor.

Apple iPad (Nesil 8) Fiyatı

Özellikle uzaktan eğitim gibi gündelik kullanımlar için başarılı bir yerde konumlanan iPad (Nesil 8) önceki nesilden daha güçlü bir işlemciye ve daha yeni teknik özelliklere sahip bir model olarak öne çıkıyor. Modelle ilgili ayrıntılı detayları hemen aşağıdaki bağlantıdan görebilirsiniz.