Apple Watch 6 ve Watch SE Geliyor!

Son zamanlarda pek çok sızıntı ile gündeme gelen Apple, önümüzdeki haftalarda düzenleyeceği etkinlikle birlikte bazı yeni ürünlerini tüketicilerle buluşturacak. Bloomberg tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre şirket bu sene bir değişikliğe imza atarak Watch 6 ve Watch SE olarak adlandırılan iki yeni akıllı saat tanıtabilir. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Watch 6 ve Watch SE Ne Zaman Tanıtılacak?

Söz konusu rapora göre şirketin bu sene Watch Series 3 ve Watch Series 5 modellerinin haleflerini tanıtacağı iddia ediliyor. Bu durumda Watch 5'in halefi Watch 6, Watch 3'ün halefi ise Watch SE olacaktır. Tabii bu noktada her iki model arasında ne gibi farkların olacağını tahmin etmek pek de mümkün değil.

Yine de basit bir tahminle Watch SE'nin Watch 4 ve Watch 5'te yer alan bazı gelişmiş özellikleri - düşme algılama ve daha hızlı bir işlemci gibi - daha eski bir tasarımla sunabileceğini düşünebiliriz. Yine de şirketin uygun fiyatlı bu modelde de daha yüksek ekran / çerçeve oranı sunmasını görmeyi isterdim.

Şu aşamada bu iki modelin ne zaman tanıtılacağını bilmiyoruz ancak bu süreçte daha fazla fikir sahibi olabilmek adına hemen yukarıdaki bağlantıya tıklayarak ilgili yazımıza ulaşabilirsiniz. Peki siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Watch SE ve Watch 6 ne gibi yeniliklerle gelecek? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.