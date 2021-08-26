Apple Watch 7 Boyutları Sızdırıldı

Apple tarafından önümüzdeki ayın ortalarına doğru tanıtılması beklenen Apple Watch Series 7, serinin süregelen standartlarında bazı önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Yeni bir sızıntı ile birlikte Apple Watch 7 boyutları ortaya çıktı. Peki yeni modelin küçük ve büyük varyantları kaç mm olacak?

Apple Watch 7 Boyutları Ortaya Çıktı

Geçmiş sızıntıları ve raporları da doğrulayan nitelikteki sızıntıya göre Apple Watch Series 7, 41mm ve 45mm olmak üzere iki farklı boyutta gelecek. Apple Watch Series 4 ile birlikte 40mm ve 44mm boyutlarına geçiş yapan şirket, vitesi bir kez daha yükseltmiş olacak.

Apple Watch Series 3'ün 38mm ve 42mm boyutlarından 40mm ve 44mm boyutlarına geçildiğinde, önceki saat kayışlarını hala kullanabiliyorduk. Şimdi, benzer bir durumun 41mm ve 45mm için de geçerli olması bekleniyor. Yani mevcut kayışlarınızı yeni modelde kullanmaya devam etmeniz oldukça olası gibi gözüküyor.

Ayrıca boyut artışının daralan çerçeveleri de hesaba katınca, gerçekten de kayda değer bir ekran büyümesi sunması bekleniyor. Burada yine Apple Watch Series 3 ile Apple Watch Series 4 arasındaki değişimi göz önüne alabilirsiniz. Büyüyen ekran, daha çok detaya hakim olmanız anlamına geliyor.

Diğer sızıntıları göz önüne aldığımızda, yeni modelin tıpkı iPhone 12 ailesi gibi düz kenarlara ve güncellenmiş ekranlara sahip olacağını görüyoruz. Açıkçası birkaç yıldır süregelen tasarımın ardından yeni modelde bazı değişikliklerin yapılması zaruri hale gelmişti.

Peki siz bu sızıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Watch Series 7 ile değiştirilmesi gereken detaylar neler? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.