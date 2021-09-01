Apple Watch 7 Çıkış Tarihi Ertelenebilir

Son dönemlerdeki sızıntılar, birkaç senedir süregelen tasarımı önemli ölçüde değiştirmesi beklenen Apple Watch Series 7 üzerinde dolanıyor. Yeni bir rapora göre Apple Watch 7 çıkış tarihi, üretimdeki çeşitli sorunlar nedeni ile ertelenebilir gibi gözüküyor.

Apple Watch 7 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Nikkei Asia tarafından ortaya atılan rapora göre Apple Watch 7 modellerinin üretimi kısa bir süre önce başladı ancak süreç pek de beklenildiği gibi ilerlemedi çünkü tasarım, önceki versiyonlardan "önemli ölçüde farklı" bir yapıya sahipti. Bu durum da modüllerin, bileşenlerin ve ekranın montajında bazı sorunlara neden oldu.

Burada iki farklı senaryo üzerinde durmak mümkün gibi gözüküyor:

1- Yeni model eylül ayında tanıtılır ancak daha uzun bir sürede satışa sunulur.

2- Yeni model daha geç bir tarihte tanıtılır ve daha kısa sürede satışa sunulur.

Bu kapsamda önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan etkinlikleri yakından izlememiz gerekecek. Şirketin eylül, ekim ve kasım aylarına yayılan üç aylık süreçte gerçekten yoğun bir takvim ile karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Bu süreç boyunca tanıtılması beklenen ürünler şu şekilde:

iPhone 13 Mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Watch Series 7

AirPods 3

iPad (Nesil 9)

iPad Mini 6

M1X MacBook

M1X Mac Mini

Apple Watch 7 Nasıl Olacak?

Geçmiş sızıntıları ve raporları da doğrulayan nitelikteki sızıntıya göre Apple Watch Series 7, 41mm ve 45mm olmak üzere iki farklı boyutta gelecek. Apple Watch Series 4 ile birlikte 40mm ve 44mm boyutlarına geçiş yapan şirket, vitesi bir kez daha yükseltmiş olacak.

Apple Watch Series 3'ün 38mm ve 42mm boyutlarından 40mm ve 44mm boyutlarına geçildiğinde, önceki saat kayışlarını hala kullanabiliyorduk. Şimdi, benzer bir durumun 41mm ve 45mm için de geçerli olması bekleniyor. Yani mevcut kayışlarınızı yeni modelde kullanmaya devam etmeniz oldukça olası gibi gözüküyor.

Ayrıca boyut artışının daralan çerçeveleri de hesaba katınca, gerçekten de kayda değer bir ekran büyümesi sunması bekleniyor. Burada yine Apple Watch Series 3 ile Apple Watch Series 4 arasındaki değişimi göz önüne alabilirsiniz. Büyüyen ekran, daha çok detaya hakim olmanız anlamına geliyor.

Diğer sızıntıları göz önüne aldığımızda, yeni modelin tıpkı iPhone 12 ailesi gibi düz kenarlara ve güncellenmiş ekranlara sahip olacağını görüyoruz. Açıkçası birkaç yıldır süregelen tasarımın ardından yeni modelde bazı değişikliklerin yapılması zaruri hale gelmişti.