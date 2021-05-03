Apple Watch 7 Sağlık Takibi Yeteneklerini Geliştirecek!

Apple önümüzdeki aylarda yeni nesil akıllı saat modeli olan Watch 7 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni modelin tanıtımına birkaç ay bulunsa da, şimdiden çeşitli sızıntılar ile karşı karşıyayız. Bu raporlara göre Apple Watch 7, sağlık takibi yeteneklerini önemli ölçüde geliştirecek.

Apple Watch 7 Sağlık Takibi için Önemli Adımlar Atacak!

Forbes ve Telegraph gibi kaynaklarca öne sürülen raporlara göre Apple, İngiliz sağlık şirketi Rockley Photonics ile sıkı bir iş birliği içerisinde gibi gözüküyor. Son iki yıldır yoğun temas içerisinde bulunan Apple ve Rockley Photonics, önümüzdeki yıllar için de devam eden anlaşmalara sahip.

Rockley ile ilgili bilgilere göz attığımızda şirketin kan şekerini, kan basıncını ve hatta alkol seviyesini takip eden sensörlere odaklandığını görüyoruz. Nitekim bu özelliklerden en az bir tanesinin gelecekteki Apple Watch modellerinde yer alması oldukça olası bir ihtimal.

Covid-19 Tespiti Yapmak İstiyor!

Apple'ın sağlık takibi adına pek çok araştırmasının bulunduğunu söylemiştik. Bunlardan bir tanesi de Washington Üniversitesi ve Seattle Flu Study ile ortaklaşa yürütülüyor ve Apple Watch ile Covid-19 tespitinin yapılıp yapılamayacağına odaklanıyor. Burada birincil öncelik Covid-19 olsa da, şirketin grip gibi üst solunum yolu hastalıklarına odaklandığını söylemek mümkün.

"Çalışmanın amacı, Apple Watch ve iPhone tarafından toplanan bilgilerin COVID-19 gibi solunum yolu hastalıklarının belirtilerini tespit edip edemeyeceğini görmektir. Uygunsanız ve katılmaya karar verirseniz, takmanız için size bir Apple Watch verilecektir. Saat, sağlığınız ve aktiviteniz hakkında bilgi toplayacaktır.

Ayrıca ‌iPhone‌ cihazınızdaki Apple Araştırma uygulamasında, haftalık ve aylık olarak solunum semptomları ve yaşam tarzıyla ilgili basit anket sorularını yanıtlamanız istenecektir. Çalışma sırasında hastalanırsanız size COVID-19 ve diğer solunum hastalıkları için test edilmek üzere evde ücretsiz bir burun temizleme çubuğu verilecek ve Apple Watch'unuzu kullanarak bazı ek sağlık önlemleri almanız istenecektir."

Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, yeni akıllı saat modellerinde sağlık takibi özelliklerini bir adım ileriye taşıyabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.