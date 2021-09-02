Apple Watch 7 Tansiyon Ölçebilecek mi?

Kısa bir süre önce ortaya çıkan raporlar, Apple Watch Series 7 üretiminin "önemli ölçüde farklı" bir yapıya sahip olmasından ötürü gecikebileceğini işaret etmişti. Şimdi, bazı yeni sızıntılar bu farklılıkların kan basıncı sensörü ile ilgili olduğunu iddia ediyor. Peki Apple Watch 7 tansiyon ölçümü yapabilecek mi?

Apple Watch 7 Tansiyon Ölçümü Yapabilecek mi?

Potansiyel gecikmeyi duyuran ilk kaynaklardan birisi olan Nikkei Asia, yeni bir raporda bu gecikmenin kan basıncı sensörü ile ilgili olduğunu vurguladı. Kısa bir şekilde kan basıncı sensörünü halk arasındaki ismi ile tansiyon ölçümü sensörü olarak da tanımlayabiliriz.

Nikkei Asia, söz konusu raporda "Bir sonraki Apple Watch kan basıncı ölçümü gibi yeni özelliklerle gelecek. Bu da üretimin, benzer büyüklükteki gövdeye daha fazla sayıda bileşeni sığdırmayı gerektirdiği anlamına geliyor. Bu, mühendislik ve üretim zorluklarını daha da artırmalı." ifadelerini kullandı.

Nikkei Asia temelde güvenilir bir kaynak olsa da, aynı oranda güvenilir bir diğer kaynak olan Mark Gurman (Bloomberg) kan basıncı sensörünün (bu seneki üründe) gelişine hiçbir şekilde şans vermiyor. Gurman, Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda bu ihtimal için "hiçbir şans" olmadığını vurguladı.

Apple Watch 7 Nasıl Olacak?

Geçmiş sızıntıları ve raporları da doğrulayan nitelikteki sızıntıya göre Apple Watch Series 7, 41mm ve 45mm olmak üzere iki farklı boyutta gelecek. Apple Watch Series 4 ile birlikte 40mm ve 44mm boyutlarına geçiş yapan şirket, vitesi bir kez daha yükseltmiş olacak.

Apple Watch Series 3'ün 38mm ve 42mm boyutlarından 40mm ve 44mm boyutlarına geçildiğinde, önceki saat kayışlarını hala kullanabiliyorduk. Şimdi, benzer bir durumun 41mm ve 45mm için de geçerli olması bekleniyor. Yani mevcut kayışlarınızı yeni modelde kullanmaya devam etmeniz oldukça olası gibi gözüküyor.

Ayrıca boyut artışının daralan çerçeveleri de hesaba katınca, gerçekten de kayda değer bir ekran büyümesi sunması bekleniyor. Burada yine Apple Watch Series 3 ile Apple Watch Series 4 arasındaki değişimi göz önüne alabilirsiniz. Büyüyen ekran, daha çok detaya hakim olmanız anlamına geliyor.

Diğer sızıntıları göz önüne aldığımızda, yeni modelin tıpkı iPhone 12 ailesi gibi düz kenarlara ve güncellenmiş ekranlara sahip olacağını görüyoruz. Açıkçası birkaç yıldır süregelen tasarımın ardından yeni modelde bazı değişikliklerin yapılması zaruri hale gelmişti.