Apple Watch 7 Tasarımı Sızdırıldı

Son yılların trendine son vererek yenilenmiş bir tasarımla geleceği iddia edilen Apple Watch Series 7, önümüzdeki ay itibarıyla kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Tanıtıma kalan sürenin daraldığı şu günlerde, Apple Watch 7 tasarımı gün yüzüne çıktı.

Apple Watch 7 Tasarımı Nasıl Olacak?

Bildiğiniz üzere Apple, Watch Series 4 modelinden bu yana aynı tasarım konseptinin üzerinde ilerliyor. Yani Watch 4, Watch 5, Watch 6 ve Watch SE sundukları teknik farklılıkları bir kenara bırakırsak birebir aynı tasarımlarla birlikte geliyorlar.

Son dönemlerdeki sızıntılar, Watch Series 7 modelinin tasarımsal anlamda çeşitli farklılıklar sunacağını işaret ediyordu. Şimdiden söylemeliyiz ki hayır, yuvarlak ekranlı bir modelden ziyade yine kare bir ekran tasarımı ile karşılaşacağız. Öte taraftan çeşitli hatlarda bazı değişiklikler söz konusu olacak.

Burada iPhone 12 ve iPad Pro (2021) ailesi ile benzer bir tasarımın, yani daha yumuşak geçişlerin olduğu yuvarlak ve pürüzsüz bir kenar tasarımından bahsediyoruz. Bir anlamda iPhone 4 ya da iPhone 5 modelinin saate uyarlanmış halini göz önüne alabilirsiniz. Bu sayede yeni model, şirketin geri kalan güncel ürün grupları ile benzer bir tasarımı barındıracak.

Daha Büyük Boyutlar, Daha Büyük Ekran

Geçmiş sızıntıları ve raporları da doğrulayan nitelikteki sızıntıya göre Apple Watch Series 7, 41mm ve 45mm olmak üzere iki farklı boyutta gelecek. Apple Watch Series 4 ile birlikte 40mm ve 44mm boyutlarına geçiş yapan şirket, vitesi bir kez daha yükseltmiş olacak.

Apple Watch Series 3'ün 38mm ve 42mm boyutlarından 40mm ve 44mm boyutlarına geçildiğinde, önceki saat kayışlarını hala kullanabiliyorduk. Şimdi, benzer bir durumun 41mm ve 45mm için de geçerli olması bekleniyor. Yani mevcut kayışlarınızı yeni modelde kullanmaya devam etmeniz oldukça olası gibi gözüküyor.

Ayrıca boyut artışının daralan çerçeveleri de hesaba katınca, gerçekten de kayda değer bir ekran büyümesi sunması bekleniyor. Burada yine Apple Watch Series 3 ile Apple Watch Series 4 arasındaki değişimi göz önüne alabilirsiniz. Büyüyen ekran, daha çok detaya hakim olmanız anlamına geliyor.