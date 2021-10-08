Apple Watch 7 Türkiye'de Ön Siparişe Sunuluyor

Apple tarafından iPhone 13 ailesi ile birlikte duyurulan ve bazı tasarımsal değişikliklerle birlikte kutudan çıkan Watch Series 7, kısa bir süre sonra hem ülkemizde hem de yurt dışında ön siparişe sunulacak. Şirketin internet sitesindeki duyuru ile Apple Watch 7 Türkiye ön sipariş tarihi ve saati belli oldu!

Apple Watch 7'nin Türkiye Ön Sipariş Tarihi Belli Oldu

Apple tarafından 14 Eylül tarihinde düzenlenen çevrim içi etkinlik sırasında tanıtılan ancak etkinlik sırasında çıkış tarihi açıklanmayan Apple Watch Series 7, bugün itibarıyla altmışın üzerinde ülkede ön siparişe sunuluyor. Apple'ın Türkiye'deki internet sitesinde yapılan düzenlemeye göre şirketin yeni nesil akıllı saati ülkemizde 08 Ekim 2021 15:00 itibarıyla ön siparişe sunulacak ve 15 Ekim 2021 itibarıyla raflarda yerini alacak.

** Güncelleme: Apple tarafından yapılan açıklamaya göre Apple Watch Series 7 ülkemizde 4.399 TL başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak. Modelin 41mm ve 45mm olmak üzere iki farklı varyanta sahip olduğunu ve fiyatın 41mm için geçerli olduğunu hatırlatalım.

Şirketin Watch Series 4 modelinden bu yana uyguladığı tasarımın dışına çıkan Watch Series 7, 40mm ve 44mm boyutları yerine 41mm ve 45mm boyutları ile satışa sunuluyor ve daralan çerçeveler sayesinde ekran boyutu diğer modellerden çok daha geniş bir alana yayılmayı başarıyor.

Genel tasarım hatları ile de önceki modellerden sıyrılan Watch Series 7, daha yumuşak geçişlerle birlikte iPhone 12 serisini andıran ve iPhone 13 ile uyum yakalayan bir yapıya sahip. Yeni tasarımın ve büyüyen ekranın nimetlerinden tam anlamı ile yararlanmayı başaran Watch Series 7, 15 Ekim 2021 tarihinden itibaren altmışın üzerinde ülkede satın alınabilir durumda olacak.

Watch Series 7 modelinin fiyatlandırması ise 41mm Wi-Fi için 399 dolar, 45mm Wi-Fi için 429 dolar, 41mm Wi-Fi + LTE için 499 dolar ve 45mm Wi-Fi + LTE için 529 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ülkemizde yaygınlaşmaya başlayan E-SIM desteği ile birlikte LTE modelinin Türkiye'ye gelmesi olası seçenekler arasında yer alabilir.