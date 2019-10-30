Apple Watch'a Benzeyen Xiaomi Mi Watch'ın Özellikleri Belli Oldu

Xiaomi'nin Apple Watch benzeri yeni akıllı saati hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Apple Watch'a çok benzeyen Mi Watch modeli hakkındaki detaylar Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da paylaşıldı. Yapılan paylaşımlar ile beraber Xiaomi Mi Watch'ın yeni görselleri de ortaya çıktı.

Xiaomi CEO'su Lei Jun'ın 'bileğinize göre bir akıllı telefon' olarak nitelendirdiği yeni akıllı saat modeli fiyatı ile kullanıcıların kalbini kazanacak gibi görünüyor. Xiaomi Mi Watch modelinin Qualcomm'un Snapdragon Wear 3100 yonga setinden gücünü alacağı söyleniyor. NFC, Wi-Fi ve GPS teknolojisine sahip olacak olan Mi Watch'ın sağ üst tarafında bir adet buton yer alacak.

Bu buton ile akıllı saat kolayca kullanılabilecek. Apple Watch'ın sağ üst tarafında da bir buton bulunmakta. Mi Watch, Apple Watch'a benzerliği ile çok konuşulacak gibi gözüküyor. 5 Kasım'da düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılması beklenen Mi Watch modelinin kaç inçlik ekrana sahip olduğu henüz bilinmiyor. Google'ın Wear OS işletim sistemi gelmesi beklenen Mi Watch modeli ile ilgili gelen bilgiler şimdilik bu kadar.

Xiaomi, 5 Kasım'da Mi CC9 Pro ve Mi TV 5 modellerini de tanıtacak. Xiaomi Mi Watch modelinin Apple Watch'dan daha ucuz bir fiyatla piyasaya sunulacağı bilgisi konuşuluyor.