Apple Watch, Akıllı Saat Pazarındaki Liderliğini Koruyor

Yeni iPhone serisiyle umduğunu bulamayan Apple’ın yüzü akıllı saati ile gülmeye devam ediyor. 2018’in dördüncü çeyreğinde 9.2 milyon Apple Watch satan şirket, akıllı saat pazarındaki liderliğini korudu.

Strategy Analytics’in yaptığı araştırmaya göre Apple, 2018’in dördüncü çeyreğinde 9.2 milyon Apple Watch sattı. Şirketin, 2017’nin ilk çeyreğinde 7.8 milyon Apple Watch sattığını belirten rapor, yüzde 18’lik bir artışa işaret ediyor.

Rapora göre, Cupertinolu şirketin küresel akıllı saat pazarındaki payı bu yıl yüzde 67’den yüzde 51’e geriledi. Buna rağmen pazardaki hegemonyasını koruyan Apple Watch, Samsung Fitbit ve Garmin’in hemen üzerinde birinci sırada yer alıyor.

Araştırma, Apple Watch’un ABD akıllı saat pazarında “açık pazar lideri” olduğunu belirtiyor; ancak Samsung’un giyilebilir ürünlere rakiplerine kıyasla daha fazla yatırım yaptığı için Apple’ın tahtını elinden alabileceğinin altı çiziliyor.

Strategy Analytics'in CEO'su Neil Mawston, “Apple'ın küresel akıllı saat pazarındaki payı, bu çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 67'den yüzde 51'e geriledi. Apple Watch rakip akıllı saat portföyleri karşısındaki pazar payını yavaş yavaş kaybediyor” dedi.