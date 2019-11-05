Apple Watch Benzeri Xiaomi Mi Watch Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi kullanıcılarının merakla beklediği akıllı saat modeli olan Mi Watch en sonunda tanıtıldı. Xiaomi yeni akıllı saat modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Apple Watch'a benzerliği ile dikkat çeken Xiaomi Mi Watch fiyatı ile kullanıcıların kalbine taht kuracak gözüküyor. Gelin hep beraber Xiaomi Mi Watch'ın tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Xiaomi CEO'su Lei Jun'ın 'bileğinize göre bir akıllı telefon' olarak nitelendirdiği yeni akıllı saat modeli Mi Watch, Qualcomm'un Snapdragon Wear 3100 yonga setinden gücünü almakta. NFC, Wi-Fi ve GPS teknolojisine sahip olan Mi Watch, Apple Watch'a çok benziyor. Ayrıca modelin 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı ile geldiğini belirtelim.

1,78 inçlik ekrana sahip olan Xiaomi Mi Watch'ın sağ üst tarafında bir adet buton yer almakta. Bu buton sayesinde kolayca akıllı saate komutlar verilebilmekte. Xiaomi Mi Watch'da dahili olarak bir adet mikrofon ve hoparlör bulunmakta. eSIM teknolojisi sayesinde akıllı saat üzerinden görüşmeler yapılabilmekte.

Xiaomi'nin dijital asistanı ile gelen Mi Watch'da müzik depolanabiliyor. Müzik istenirse cihaz üzerinde bulunan hoparlörden dinlenebiliyor. Aynı şekilde çağrılar da bu saat üzerinden yapılabiliyor. 570 mAh kapasitesinde bataryaya sahip olan modelin günlük kullanımda 36 saat pil ömrü sunduğunu belirtelim.

Xiaomi Mi Watch Fiyatı ve Özellikleri

Apple Watch'a benzerliği ile çok konuşulacak olan Mi Watch fiyatı ile kullanıcıların ilgisini bir hayli çekebilir. Xiaomi, Mi Watch'ın başlangıç fiyatının 185 dolar olduğunu açıkladı. Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Tahminlerimize göre, Xiaomi Mi Watch ülkemizde de satışa sunulacak.

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