  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. Apple Watch, Bir Kullanıcının Daha Hayatını Kurtardı

Apple Watch, Bir Kullanıcının Daha Hayatını Kurtardı

Apple Watch Bir Kullanıcının Daha Hayatını Kurtardı
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | teknoloji

Apple CEO’su Tim Cook, akıllı saat Apple Watch’ın kocasının hayatını kurtardığını söyleyen bir Twitter kullanıcısına cevap verdi.

Elissa Lombardo adındaki bir kullanıcı, Cook’a attığı tweette, yeni Apple Watch’ın kocasının düzensiz kalp atışlarını tespit ettiğini ve bu sayede hastaneye gittiklerini söyledi. 

Eşinin arterlerinde tıkanma tespit edildiğini belirten Lombardo, yapılan operasyonla eşine iki stent takıldığını ifade etti. Kocasının gayet iyi olduğunu söyleyen Lombardo, Apple CEO’suna teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

 

 

Lombardo’nun tweetini cevapsız bırakmayan Cook, “Kocanızın daha iyi olduğunu duymak güzel Elissa. Bu gibi hikayeler bize ilham veriyor. Haber verdiğiniz için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Cupertinolu teknoloji devinin geçtiğimiz yıl tanıttığı Apple Watch Series 4’te, kalbin elektriksel aktivitesini ölçen ECG desteği bulunuyor. Cihaz ayrıca kalp ritminizi de tarayarak, en sık görülen ritim bozukluklarından biri olan atriyal fibrilasyonu tespit etmenize imkan tanıyor. 

Buna ek olarak saatte, bir yerden düştüğünüzü algılayabilen yeni nesil bir ivmeölçer jiroskopu da yer alıyor. Sensörler herhangi bir düşüş algıladığında saatiniz hızlı bir şekilde acil servisleri aramanıza imkan tanıyan bir bildirim gönderiyor. Eğer Apple Watch 1 dakikadan uzun süredir hareketsiz olduğunuzu algılarsa, acil servislere otomatik olarak SOS çağrısı gönderiyor.

Spotify iPhone Uygulamasına Apple Watch Desteği Geldi MOBİL Spotify iPhone Uygulamasına Apple Watch Desteği Geldi
Apple Watch Series 4 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi TEKNOLOJİ Apple Watch Series 4 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Apple, Tüm Apple Watch Ekranlarının Kusurlu Olmasıyla Suçlanıyor TEKNOLOJİ Apple, Tüm Apple Watch Ekranlarının Kusurlu Olmasıyla Suçlanıyor

ETİKETLER: Apple Apple Watch Apple CEO’su Tim Cook

YORUMLAR