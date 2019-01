Apple Watch, Bir Kullanıcının Daha Hayatını Kurtardı

Apple CEO’su Tim Cook, akıllı saat Apple Watch’ın kocasının hayatını kurtardığını söyleyen bir Twitter kullanıcısına cevap verdi.

Elissa Lombardo adındaki bir kullanıcı, Cook’a attığı tweette, yeni Apple Watch’ın kocasının düzensiz kalp atışlarını tespit ettiğini ve bu sayede hastaneye gittiklerini söyledi.

Eşinin arterlerinde tıkanma tespit edildiğini belirten Lombardo, yapılan operasyonla eşine iki stent takıldığını ifade etti. Kocasının gayet iyi olduğunu söyleyen Lombardo, Apple CEO’suna teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Glad to hear your husband is feeling better, Elissa. Stories like yours inspire us — thanks for letting us know! https://t.co/A7eV4tgS4U