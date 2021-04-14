Apple Araştırıyor: Apple Watch Covid-19'u Tespit Edebilir mi?

Apple Watch Covid-19 tespiti yapabilir mi? ABD'li teknoloji devi Apple, başlattığı yeni bir araştırma kapsamında koronavirüs de dahil olmak üzere solunum yolu hastalıkların Apple Watch'tan tespit edilip edilemeyeceğiin merak ediyor. Şirket, Seattle bölgesi çalışması için gönüllüleri kabul etmeye başladığını bildirdi.

Apple, Washington Üniversitesi ve Seattle Grip Araştırması ile ortaklaşa başlattığı bir araştırma kapsamında Apple Watch'un Covid-19'u tespit edip edemeyeceğini inceleyecek. Şirket, Apple Watch'un koronavirüs veya grip gibi solunum yolu hastalıkları belirlemede kritik bir rol üstlenebileceğini düşünüyor.

Apple Watch Covid-19 tespiti yapabilir

Apple, çalışmayı ilk olarak geçen yıl Eylül ayında gerçekleştirdiği Time Flies etkinliğinde duyurdu, ancak araştırmanın yeni başlatıldığı ifade edildi. Şirketin Apple Watch'tan hastalık tespiti ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Çalışmanın amacı, Apple Watch ve iPhone tarafından toplanan bilgilerin COVID-19 gibi solunum yolu hastalıklarının belirtilerini tespit edip edemeyeceğini görmektir. Uygunsanız ve katılmaya karar verirseniz, takmanız için size bir Apple Watch verilecektir. Saat, sağlığınız ve aktiviteniz hakkında bilgi toplayacaktır. Ayrıca ‌iPhone‌ cihazınızdaki Apple Araştırma uygulamasında, haftalık ve aylık olarak solunum semptomları ve yaşam tarzıyla ilgili basit anket sorularını yanıtlamanız istenecektir. Çalışma sırasında hastalanırsanız size COVID-19 ve diğer solunum hastalıkları için test edilmek üzere evde ücretsiz bir burun temizleme çubuğu verilecek ve Apple Watch'unuzu kullanarak bazı ek sağlık önlemleri almanız istenecektir.

Çalışmanın altı ay kadar sürmesi bekleniyor. Programa kabul edilen katılımcılara araştırma amacıyla hem gece hem de gündüz takmaları beklenen bir Apple Watch verilecek. Kayıtlar şu anda Seattle bölgesinde yaşayan, 22 yaşında veya daha büyük ve iPhone‌ 6s veya daha yeni bir iPhone'a sahip olan herkese açık.

Mount Sinai araştırmacıları tarafından yapılan önceki bağımsız bir çalışma, Apple Watch'un, PCR tabanlı nazal sürüntü testlerinden bir hafta öncesine kadar pozitif bir COVID-19 teşhisini etkili bir şekilde tahmin edebileceğini gösterdi ve bu, yeni çalışmanın bulgularıyla pekiştirilebilir.