Apple Watch'un Düşme Algılama Özelliği Çıtayı Yükseltiyor!

Apple kullanıcılarının severek kullandığı Apple Watch, bugüne kadar çeşitli şekillerde hayat kurtararak haberlere konu oldu. Geçtiğimiz senelerde hayatımıza giren yeni özelliklerden birisi olan Düşme Algılama, yeni bir güncelleme ile çok daha aktif ve başarılı bir hale gelebilir.

Apple Watch Acil Servisi Aramakla Kalmayacak

Watch Series 4 ve Watch Series 5, düştüğünüzde ve hareket edemiyor gibi göründüğünüzde otomatik olarak Acil SOS'i başlatır. Arama yapmadan önce bir düşmenin algılandığını ve iyi olup olmadığınızı soran bu özellik, eğer yanıt vermezseniz önce titrer, sonra alarm çaldırır ve daha sonra ise acil servisleri arar.

Bu noktadan sonra acil servisleri arayan saat, yapay konuşma yardımı ile bir akıllı saat kullanıcısının düştüğünü ve yardıma ihtiyacını olduğunu söyler. Onlara konumunuzu ve bazı durumlarda da tıbbi kimliğinizi aktarır.

Yeni patentlerle birlikte saat, artık acil servisler ile çok daha fazla bilgi paylaşabilir.

Bunların arasında kişinin daha öncesinde var olan rahatsızlıkları, şu anda ne gibi bir müdahaleye ihtiyaç duyduğu, kullanıcının bulunduğu yere kimlerin gönderilmesi gerektiği gibi bazı detaylı yönlendirmeler yer alıyor. Ayrıca elektrotlar yardımı ile elektrokardiyografi, vücut yağ oranı, cilt direnci ve benzeri veriler de toplanarak acil servise iletilebilir.

Buna örnek olarak gösterilen metni hemen aşağıda bulabilirsiniz:

"Bu, John Appleseed adına otomatik bir acil durum çağrısıdır. 38 yaşındaki John sert bir düşüş yaşadı ve herhangi bir tepki vermiyor. Şu anki konumu yaklaşık 767 5th Ave, New York, NY10153. John'un şu anki kalp atış hızı dakikada 33 atış. Normal dinlenme kalp hızı dakikada 42 atış. John'un vücut kitle indeksi 23,5 ve yağ oranı yüzde 22. Her ikisi de sağlıklı aralıklarda. Atriyal Fibrilasyon belirtisi göstermiyor. John düzenli egzersiz yapıyor. Telefonundaki sağlık verileri bilinen herhangi bir tıbbi durumunun ya da kullandığı herhangi bir ilacın olmadığını gösteriyor. Bu mesaj, güncellenmiş kalp atış hızı ile üç kez daha tekrarlanacaktır."

Mevcut modellerde tüm bu verileri toplayabilecek sensörler yok ancak bu durum önümüzdeki dönemlerde tanıtılacak yeni akıllı saatlerden neler beklememiz gerektiğini ortaya koyuyor. Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.