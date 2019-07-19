Apple Watch düşük kalp uyarısı hayatını kurtardı

Dünya genelinde en fazla görülen rahatsızlıklar içerisinde kalp ritim bozuklukları da bulunuyor. Apple Watch gibi bazı ürünler EKG özellikleri sayesinde bu tarz hastalıkları çok daha önceden tespit edebiliyor. İşte tam da böyle bir hikaye geçtiğimiz hafta yaşandı.

Düşük kalp hızı uyarısı ile karşı karşıya kalan Paul Hutton hikayemizin başkahramanı. 48 yaşında olan Hutton, EKG özelliği nedeniyle Apple Watch kullanıyordu. Apple Watch üzerinden sürekli olarak kendisinin düşük kalp hızına sahip olduğu ile ilgili uyarılar alıyordu. Bunun için doktora giden adam, herhangi bir sorunla karşılaşmadı.

Apple Watch EKG kalp problemini tespit etti

Doktorun tavsiyesi üzerine hayatından kafeini çıkaran Paul Hutton, bir süre kalp atışlarının düzeldiğini görse bile yeniden hızlandığını fark etti. Apple watch hassas olması nedeniyle kalp ritim hareketlerini çok hızlı bir şekilde algılayabiliyordu.

Hastalığının tam olarak teşhis edilmesi için doktora giden bu adam, kalp dokusunda hasar olduğunu öğrendi. Hızlı bir şekilde ameliyata alındı ve doku değiştirilerek kalp sağlığı eski haline kavuşmuş oldu. Apple Watch EKG özelliğini düzenli olarak kullandığını söyleyen bu adam, herhangi bir sorunla karşılaşmadığını ifade etti.

Kalp hastalıklarının bu kadar ciddi oranlarda arttığı günümüz dünyasında, EKG özelliğine sahip akıllı saatlerin son derece büyük önem arz ettiğini söyleyebiliriz. Eğer sizler de Apple Watch EKG özelliğini kullanma fırsatına sahip olduysanız, görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.