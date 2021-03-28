Apple Watch Hayat Kurtardı Haberlerinin Artacağını Gösteren Araştırma!

Teknoloji ile arası iyi ve interneti düzenli olarak kullanan kişiler, "Apple Watch hayat kurtardı" gibi haberleri oldukça sık görüyordur. Apple'ın akıllı saati çoğu zaman zor durumda olan insanların hayatını kurtarması ile biliniyor.

Apple Watch çoğu zaman kalp atış hızını düzenli olarak izleyen ve hayat kurtaran tespitler yapan sensörlere sahip bir akıllı saat olarak karşımıza çıkar. Kola takılan bu akıllı saatin kullanım alanı yalnızca sağlık durumu ile sınırlı değildir. Klasik Apple Watch özellikleri içerisinde alarm, harita, hava durumu, rüzgâr, mesajlar, e-posta ve takvim gibi kullanıcının deneyimine açık birçok özellik vardır ancak haberlere konu olan özelliği elbette ki insan sağlığına olan oldukça önemli faydalarıdır.

Apple Watch Hayat Kurtardı Haberlerini Daha Sık Göreceğiz

Stanford Üniversitesinden bir araştırma ekibi, tıbbi müdahale gerektiren durumları daha önceden tespit edebilecek birçok sensöre sahip akıllı saat ile iPhone'ların hayat kurtarabileceği yeni bir yol keşfetti. Sağlık uygulamaları ile öne çıkan Apple cihazları, çeşitli kardiyovasküler hastalığından muzdarip olan hastaların üzerinde kullanıldı.

Araştırmada elde edilen bilgiler, hasta için en iyi sonucu elde etmek için ameliyata ihtiyaç duyan kişilerle ilgili en iyi planın çizilmesine yardımcı olabileceğini gösterdi. Bu sağlık verilerinin ayrıca hastanın sağlık durumunun uzaktan düzenli olarak takip edilmesi için de kullanılabileceği öğrenildi.

Hastanın fonksiyonel kapasitesi, 6 dakikalık yürüme testinin yardımı ile klinik ortamlarda rutin olarak ölçülebiliyor. Araştırmacılar, aynı testi evde ve klinikte gerçekleştirmek için 110 katılımcıya bir iPhone 7 ve Apple Watch 3 verdi. VascTrac uygulaması sayesinde hastanın attığı adımların hesaplanabildiğinden katılımcıların özel bir şey yapmasına gerek yoktu.

Uygulama her gün atılan toplam adımları, bir dakikadan fazla durmadan yürünen adımların sayısını ve günlük katedilen toplam mesafeyi topladı. Bu veriler, hasta iPhone veya Apple Watch taşıdığı sürece sürekli olarak toplandı. Doktorlar, düzenli aralıklarla belirlenen prosedür sonrasında aynı test ile hastayı evinden izlemeye başladı. Katılımcılar 6 ay gibi bir süre boyunca takip edildi.

Araştırmacılar, klinikteki sonuçlar ile evdeki sonuçları karşılaştırdı. Apple cihazları, klinik ortamdaki testlerdeki değerler %90 hassaslık ve %85 özgüllük olarak sonuçlanırken evdeyse sırasıyla %83 ile %60 sonuçlandı. Değerler evde biraz daha düşüktü. Araştırmacılar bunun hastanın evdeki yaşam tarzından kaynaklı olduğunu düşündü çünkü hastaların evdeyken sıkı bir rutine bağlı kalma şansı daha düşük olabilir. Sonuçlar yine de iPhone ile Apple Watch'un kardiyovasküler hastalarının çoğunun uzaktan takip edilebileceğini gösterdi.