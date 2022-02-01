Apple Watch Hayat Kurtarmaya Devam Ediyor!

Özellikle son dönemlerde Apple Watch’ların, hayati tehlikesi bulunan kullanıcılarını bir ilkyardım ekibi çağırarak kurtardığına şahit oluyoruz. Hatta öyle ki, artık dijital platformlarda ve televizyonunda yayınlanan Apple Watch reklamları, saatin bu yönünü öne çıkaracak hayat kurtarma operasyonlarını konu ediniyor. Hemen hemen herkes tarafından oldukça etkileyici bulunan bu özellik ise geçtiğimiz günlerde yine bir kullanıcısının canını kurtardı.

“Apple Watch Olmasıydı Durumu Daha Kötü Olurdu”

ABD’nin Atlanta bölgesinde meydana gelen bir olayda Apple Watch, düşme tespiti özelliğini devreye sokarak, kullanıcısının durumunun iyi olmadığını tespit etti. Kişinin yere sert bir şekilde düştüğü fark eden akıllı saat, ufak bir bildirimle saatin sahibine sert şekilde düştüğünü ve iyi olup olmadığını sordu. Kişi ise saatte yer alan iyiyim seçeneğine basmadığı için Apple Watch, hemen bölgenin sağlık birimine bildirim ve konum gönderdi.

Olay yerine gelen müdahale ekipleri ve polis, kişinin bilincinin tam açık olmadığını belirtti. Morrow Şehri İtfaiyesi Başkan Yardımcısı Jeff Moss, ekiplerin ilk olarak daha farklı bir konuma gittiğini ve olay yerine yakın bir alan olduğunun altını çizdi. Buna karşın, Apple Watch’un yardım istediği andan itibaren kişinin bulunması ise sadece 12 dakika sürdü.

Hastaneye kaldırılan Apple Watch kullanıcısı tedavi altına alındı. Apple akıllı saat olmasaydı durumunun daha kötü olabileceği düşünüyor. Olay sonrası kişinin adı ve gerçek yaşı belirtilmedi. Apple, Apple Watch’taki düşme tespiti özelliğinin yanı sıra, sağlık ve zindelik fonksiyonları daha pek çok hayatı kurtaracak gibi görünüyor.

Apple Watch Düşme Algısı Nasıl Çalışır?

Apple Watch SE ya da Apple Watch Series 4 veya sonraki modeller, saatiniz takılıyken sert bir düşme algılarsa bileğinize dokunur, bir alarm çalar ve uyarı görüntüler. Acil servisle irtibat kurulmasını seçebilir veya Digital Crown'a basıp sol üst köşedeki Kapat'a ya da "İyiyim." seçeneğine dokunarak uyarıyı kapatabilirsiniz.

Apple Watch'unuz hareket ettiğinizi algılarsa uyarıyı yanıtlamanızı bekler ve acil servisi otomatik olarak aramaz. Saatiniz bir dakika boyunca hareketsiz kaldığınızı algılarsa aramayı otomatik olarak gerçekleştirir.