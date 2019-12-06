Apple Watch Hayat Kurtarmaya Doymuyor!

Apple Watch 4 ile kullanıma sunulan EKG özelliği son zamanlarda kullanıcıların hayatını kurtaran bir detay haline geldi.

Tekrar Hayat Kurtardı!

Apple Watch modelleri ile gelen EKG, kalp atımınızı anlık olarak izleyebiliyor ve olası sorunlara karşı sizi haberdar edebiliyor. ABC News tarafından yapılan habere göre geçtiğimiz günlerde torununu ziyaret etmek için okuluna giden Roy Robinson, üçüncü kata çıktığında nefesinin kesildiğini hissetti. Eşi Dale bu durumu "Bize sınıfını göstermek istedi, bu yüzden üçüncü kata çıktık. Oraya çıktığında nefesinin kesildiğini hissetti." diyerek anlattı.

Bunun ardından kullandığı Apple Watch modelinden pek çok defa potansiyel atriyal fibrilasyon uyarısı alan Roy, çocuğunun ısrarı üzerine hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından hastalığı doğrulanan Robinson, gerekli tedavileri almaya başladı.

Açılın Ben Doktorum (?)

Apple Watch modellerinde yer alan EKG teknolojisi her ne kadar ABD Sağlık Bakanlığı onaylı olsa da, kullanım açısından her zaman doğru sonuçları vermeyebileceğini bilmek gerekiyor. Temel olarak EKG'nin çalışma prensibinin daha farklı olduğunu ve yalnızca bilekten alınan veriler ile sağlıklı sonuçlar sunulamayabileceğini vurgulayalım.