Apple, Watch için Yeni Patentler Alıyor

Apple firması üretmiş olduğu saatler için tasarladığı dijital göstergelerin, otomatik ayar kayışlarının ve daha pek çok özelliğin patentini alıyor.

Akıllı saat sektöründe liderliği elinde tutan Apple firması, zaman zaman güçlü rakiplerle karşılaşsa da liderliği asla bırakmıyor.

46 Adet Patent Alındı.

ABD Patent ve Marka Ofisi'nden önce Apple firması, toplam 46 adet patent aldığını duyurdu. Aralık ortasında yapılan duyuru sonrası, patentler arasında ilk önce piyasaya sürülecek özelliklerden bir tanesi “Joystick” Dijital Gösterge gibi duruyor. Eylül 2020’de piyasaya sürülmesi beklenen Watch 6 serisinin “Joystick” Dijital Gösterge özelliği ile satışa çıkarılması bekleniyor. Dijital Göstergeye “Joystick” denmesinin nedeni, gerçekten joystick gibi hareket ettirilebiliyor olması.

Saat Kayışı Kendi Kendine Ayarlanabilecek

Bir diğer dikkat çekici patent ise kayışlar için alındı. Yeni üretim Apple Watchlarda, otomatik ayarlama özelliği bulunan kayışlar kullanılacak. Sağlık izleme uygulamaları kullanılırken saatinizin kayışı otomatik olarak sıkılacak. Bu sayede sağlık uygulamasından en doğru verilerin alınması hedefleniyor.

Uzun süredir konuşulan Glikoz izleme özelliğinin de otomatik ayarlı kayışlar ile birlikte hayata geçirilmesi bekleniyor.