Bazı iPhone 13 Modellerinde Apple Watch ile iPhone Kilidi Açılmıyor

Bazı iPhone 13 kullanıcıları, Apple Watch ile iPhone kilidi açılmıyor sorunu ile ilgili geri bildirimde bulunmaya başladı. Kullanıcılar, özelliği etkinleştirmeye çalıştığında bir hata mesajı ile karşılaştığını bildiriyor.

Apple, Apple Watch ile kilit açma özelliğini ilk olarak bu yılın şubat ayında tanıtmıştı. Özellik, insanların yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmasından ötürü iPhone'un kilidini açamamasına yönelik geliştirilen geçici bir çözümdü. Face ID'nin çalışmadığı zamanlarda kullanılması için geliştirilen özelliğin iPhone kullanıcılarına oldukça yardımcı olacağı düşünülüyordu.

Bir iPhone'unuz ve bir Apple Watch'unuz varsa Apple Watch ile iPhone kilidi açma özelliğini aşağıdaki adımları izleyerek etkinleştirebilirsiniz.

Ayarlar'ı açın.

Face ID ve Parola'ya dokunup şifrenizi girin.

"Kilidi Apple Watch ile Aç" bölümüne gidin ve akıllı saatinizi seçip etkinleştirin. Saatinizde bilek algılama etkin değilse bu özelliği açmanız istenecektir.

Bu ayar etkinleştirildiğinde aşağıdaki koşulların karşılanması halinde iPhone'unuz kimliğinizi doğrulayabilir ve Apple Watch'unuzu kullanarak cihazınızın kilidini açabilir.

Kullanıcının yüzünü kapatan bir maske takıyor olmalı.

iPhone ve Apple Watch'ta Wi-Fi ve Bluetooth açık olmalı.

Apple Watch'un kilidi açık olmalı.

Apple Watch, kullanıcının bileğinde olmalı.

Apple Watch'un bir parolası olmalı ve bilek algılaması açık olmalı.

Apple Watch ile iPhone eşleşmiş olmalı.

Apple Watch ile iPhone kilidi açmak için kullanıcıların Face ID özellikli iPhone X ve daha üstü akıllı telefon modeline sahip olması gerekiyor. Bu özellik, iPhone'u kilitleme seçeneğini kullanarak iPhone'u kilitlemek için de kullanılabiliyor.

Apple Watch ile iPhone Kilidi Açılmıyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Pek çok kullanıcıya göre bazı iPhone 13 modellerinde iPhone kilidini Apple'ın akıllı saati Apple Watch ile açmak mümkün görünmüyor. Kullanıcılar, yukarıdaki bütün gereksinimleri yerine getirmesine rağmen özelliğin etkinleştirilemediğini belirtiyor.

Sorunu yaşayan kullanıcılar, AppleWatch subredditinde oluşturulan bir gönderinin altında aynı sorunu yaşadığını dile getiriyor. iPhone 13 kullanıcılarından bazıları Apple Watch'u yeniden başlatmaya, iPhone cihazını yeniden başlatmaya, Bluetooth'u açıp kapatmaya, uçak moduna açıp yeniden kapatmaya kadar hemen hemen her türlü yola başvurduğunu ancak hiçbir sonuç alamadığını söyledi.

Bir kullanıcı da Apple Watch eşleştirmesini kaldırmanın, iPhone'u sıfırlamanın da sorunu çözmede bir işe yaramadığını öne sürdü.

Görünüşe bakılacak olursa bu sorunun şimidlik bir çözümü bulunmuyor. Söz konusu sorunun yaygınlaşmasının ardından gözler Apple'a çevrildi. Kullanıcılar, Apple'dan iPhone 13 kullanıcılarının yaşamakta olduğu Apple Watch ile iPhone kilidi açılmıyor sorununu bir an önce çözüme kavuşturmasını istiyor.