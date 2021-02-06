Apple Watch ile Maske Takarken iPhone Kilidini Açabilirsiniz

Apple Watch ile iPhone kilidi nasıl açılır? Apple tarafından beta programına alınan yeni iOS 14.5 güncellemesi sayesinde Apple Watch yardımıyla maske takarken iPhone kilidini açabilirsiniz. Yeni iOS 14.5 güncellemesi nasıl yüklenir? İşte detaylar.

Geçtiğimiz Perşembe günü Apple, watchOS 7.4 için "Apple Watch ile Kilit Açma" özelliğini iPhone'lara genişleten beta sürümünü yayınladı. Aslında Apple Watch ile Kilit Açma oldukça uzun bir süredir mevcut, ancak yalnızca macOS ile uyumluydu. COVID-19 tedbirleri Apple kurallarını değiştirmeyi başarmış gibi gözüküyor.

Apple'ın sunduğu yeni özelliğin Face ID'nin yerini almadığını, ancak maske takarken Face ID sensörlerinin algılamakta zorlandığını hatırlatmak gerekiyor. iPhonevsensörleri yüzünüzün tamamını okuyamazsa ikincil bir kimlik doğrulama yöntemi olarak Apple Watch'u kullanabilirsiniz.

Apple Watch ile Kilit Açma özelliği beta testi kapsamında iOS 14.5'e güncellenen iPhone kullanıcılarına sunulacak.

Face ID yüzünüzü tanıyamazsa şifre ekranı sunmak yerine, Apple Watch'a bağlanmayı tercih edecek. Ancak bu iki koşul karşılanmazsa iPhone her zamanki gibi şifre ekranı gösterecek. Eğer son zamanlarda iPhone'un Face ID sensörlerinden şikayetçiyseniz bu özelliği test etmenizi tavsiye ediyoruz.

Apple Watch ile iPhone kilidi nasıl açılır?

Apple Watch ile Kilit Açma özelliğini hemen kullanmaya başlamak için ilk olarak iOS 14.5 beta sürümünü indirip yüklemeniz gerekiyor. Apple Watch profiline sahip olduğunuz sürece watchOS 7.4 beta yazılımı da kullanılabilir olacak.

Yeni yazılımı kurmadan önce Apple Watch'un en az yüzde 50 şarja sahip olması gerektiğini hatırlatalım. watchOS 7.4 beta güncellenmesi kurulduktan sonra Ayarlar> Yüz Kimliği ve Parola> Apple Watch ile Kilidi Aç bölümünü aktif edebilirsiniz.

Yeni özelliğin yalnızca iPhone kilidini açarken çalıştığını unutmayın. Satın alma işlemleri veya Face ID kimlik doğrulaması gerektiren diğer uygulamalarda ya maskenizi indirip yüzünüzü açmanız ya da parola girmeniz gerekecek.

Ancak şunu da eklemek gerekiyor: Yeni özellik beta programında olduğu için belli başlı sorunlara sahip olabilir. Her iki cihazı da olası sorunlara karşı riske atmak istemiyorsanız kararlı sürümü beklemenizi tavsiye ediyoruz.