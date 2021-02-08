Apple Watch, Kalp Sorunu Olan Bir Kişinin Hayatını Kurtardı!

Apple Watch, 2015 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana çoğu kullanıcısının gözünde cankurtaran olmaya devam ediyor. Teknoloji devinin akıllı cihazı, kalp atış hızını doğru bir biçimde ölçmek ve hatta atış hızında meydana gelen ani bir düşüşü tespit etmek için sağlık odaklı sensörler ile dolu olarak geliştirildiğinden dolayı dünya genelinde birçok kullanıcısının hayatını kurtardı ve bu cihazı kullananların hayatını kurtarmaya da devam ediyor.

Apple Watch, Kullanıcıların Hayatını Kurtarmaya Devam Ediyor

2015 yılında piyasaya sürülen ve o günden bugüne kadar sayısız insanın âdeta sağlık danışmanlığını yapan Watch, Apple hayranları ile ilk buluştuğu günden bu zamana kadar birçok insanın sağlığını olumlu yönde etkiledi.

Akıllı cihazın sahip olduğu sağlık sensörleri, insanların sağlığını anbean takip etmek için çok yararlı olabiliyor. Cihazın faydalarını gösteren son örnek, kullanıcısının farkında bile olmadığı kalp sorununu öğrenmesine ve çok geç olmadan kendisine müdahale edilmesine yardımcı olması oldu.

Apple'ın Eylül 2020 tarihinde resmi web sitesinde yayımlanan habere göre maraton koşucusunun eşi Lori March, Bob'a Apple'ın en çok sevilen ve satın alınan ürünlerinden biri olan Watch'u hediye etti. Eşinin Bob'a aldığı hediye, çiftin 17. evlilik yıl dönümü için alınmış bir hediyeydi.

Bob, daha sonra eşinin kendisine aldığı hediyeyi keşfetmeye başladı. Watch'un kullanıcıya sunduğu kalp atış hızını inceleyen Bob, dinlenme molasında olmasına rağmen kalp atış hızının çok yüksek olduğunu gördü. Bob, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çok çılgınca diye düşündüm. Bu sayıya ancak koşarken ya da uzun bir koşudan sonra sakinleşmek için durmuş olduğumda ulaşabilirdim" dedi.

Çift, günün ilerleyen saatlerinde Apple Watch'un göstermiş olduğu değerlerin daha düzensiz bir hal aldığını fark etti. İkili, Watch'ta yer alan değerlere baktıktan sonra bir şeylerin yanlış gitme ihtimali üzerinde durdu ve düşünmeye başladı.

Çift sonuç olarak her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmeleri için doktora gitti. Bob'un açıklamasına göre doktorun ona nefes egzersizleri ya da yoga yapmasını tavsiye edeceğini düşünüyordu ancak doktor ile 10 dakika konuştuktan bir süre sonra ambulansla acil servise götürüldü.

Doktor, Bob'un kalp atış hızındaki dalgalanmalara neden olan aritmiler keşfetmişti. Bu, Bob'un kalbini son birkaç hafta boyunca sürekli koşuyormuş gibi bir duruma getiriyordu. Sağlık sorunu ortaya çıkan Bob, Ekim 2020'de ameliyat geçirdi ve açıklamasına göre maraton koşusuna geri dönüp kaldığı yerden devam etti.