Apple Watch kan şekeri ölçümü yapabilecek iddası gündeme bomba gibi düştü. Apple Watch kan şekeri ölçümü nasıl yapılacak? Hangi modellerde olacak?Konu hakkında merak edilen ayrıntıları sizler için bir araya getirdik.

Apple Watch Kan Şekeri Ölçümü Yapabilecek İddiası

Gelen bir rapora göre, Apple Watch kan şekeri ölçümü yapabilecek. Bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek olan Series 7 akıllı saat modellerinde kan şekeri sensörü olacak. Apple eğer söylentiler doğru çıkar ise kan şekeri hastalarına büyük kolaylık sağlayacak ve Apple Watch satışlarını artıracak.

Amerikan Diyabet Derneği, Amerikalıların% 10'undan fazlasının diyabet hastası olduğunu ve 26 milyondan fazlasının teşhis edilmediğini tahmin ediyor . Apple Watch'a bir kan şekeri sensörü eklemek, resmi test, teşhis ve tedaviyi yönlendirmede çok değerli bir rol oynayabilir.

ET News, hem Apple Watch Series 7 hem de Samsung Galaxy Watch 4'ün her biri bu yıl piyasaya çıktığında kan şekerini ölçebileceğini iddia ediyor. Bu aşamada, mevcut kızılötesi sensörün aynı zamanda bir kan şekeri sensörü olarak da görev yapıp yapamayacağı net değil.

Kan şekerinin nasıl ölçüleceği büyük merak konusu. Günümüzde kan şekeri ölçümleri parmaktan alınan bir damla kan ile yapılıyor. Apple'ın nasıl bir yol izleyeceği merak edilmekte. Sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

9to5mac'te yer alan habere göre, Apple, Apple Watch'u ilk piyasaya sürdüğünde, şirket öncelikle onu bildirimleri görüntülemek ve yanıtlamak için uygun bir yol olarak pazarladı. Bununla birlikte, satışları artıran şeyin sağlık ve fitness özellikleri olduğu oldukça hızlı bir şekilde ortaya çıktı ve Apple, mesajlaşma ve ürün geliştirme odağını buna göre uyarladı.

İlk başlarda CEO Tim Cook, FDA onayına duyulan ihtiyacın yeniliği engelleyebileceğinden korktuğu için, şirketin saate tıbbi yetenekler eklemede temkinli davranacağını belirtmekteydi. Ancak müşteri talebine yanıt veren Cook fikrini değiştirdi. Şirket, 2018'de Watch'a EKG işlevselliği ekledi ve geçen yıl Seri 6'nın özelliklerine kan oksijen doygunluğu da eklendi. Bakalım Apple ileride nasıl bir yol izleyecek. Hep birlike bekleyip göreceğiz.