Apple Watch ile Koronavirüs Tespiti Yapıldı

Apple Watch koronavirüs tespiti yapabiliyor. Yapılan yeni bir çalışmaya göre, akıllı saat üzerinden koronavirüs belirtileri ortaya çıkmadan önce koronavirüse yakalanıldığını algılamak mümkün olabilir. Peki ama nasıl? Detaylar haberimizde.

Apple Watch Koronavirüs Tespiti Nasıl Oluyor?

New York'taki Mount Sinai Sağlık Sistemi'ndeki araştırmacılar, giyilebilir teknolojinin vakaları tespit etmede hayati bir rol oynayabileceğini keşfettiler. Yeni çalışma, akıllı saatin koronavirüsün testlerle tespit edilmeden önce pozitif vakaları tespit edebildiğini buldu.

Araştırmacılar, Apple Watch'un insanların kalp atışlarındaki ince değişiklikleri tespit edebildiğini buldular. Bu da kişinin hasta hissetmeye başlamadan bir hafta öncesine kadar virüse yakalandığını gösterebiliyor. Çalışmanın yazarı ve Mount Sinai'de tıp profesörü olan Rob Hirten, "Amacımız, enfeksiyon anında veya insanlar hasta olduklarını anlamadan önce enfeksiyonları tanımlamak için araçlar kullanmaktı" dedi.

Şu anda Apple tarafından koronavirüs tespiti yapabilme özelliği gibi bir özellik akıllı saatlere sunulmadı. İlerleyen günlerde böyle bir özelliğin sunulup sunulmayacağı da bilinmezliğini korumakta. Ayrıca Apple Watch'un erken enfeksiyonları tespit edebilen tek giyilebilir cihaz olmadığını belirtmekte fayda var.

Stanford'da yapılan ayrı bir çalışma, Garmin ve Fitbit cihazlarının COVID-19 vakalarını tanımlamak için de kullanılabileceğini özetlemekte. Akıllı saatlere koronavirüs tespiti özelliği gelmesi salgının kontrol altında tutulması için büyük yarar sağlayabilir.

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Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.