Apple Watch Kullanıcılarını Sevindirecek Güncelleme!

Dijital çağın en favori ürünleri arasında yerini alan Apple Watch, sunduğu eşsiz hizmet ile geniş bir kitleyi kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Mesaj atma ve konuşma yapma temel işlevlerinin yanı sıra, kalp ritmini ölçme, yol tarifi etme, adım sayma gibi pek çok ayrıcalıklı özellikle donatılan söz konusu akıllı saatler, Apple tutkunlarını tatmin ediyor. Bu noktada, Apple Watch’a gelen güncellemeler ise kullanıcılarına her defasında daha üst seviyede bir deneyim sunmayı amaçlıyor olsa da, söz konusu saatlere en son gelen watchOS 8.3 güncellemesi, Apple Watch kullanıcıları tarafından olumsuz eleştirilere maruz kalıyor.

Apple saatler için geçtiğimiz ay yayınlanan watchOS 8.3, birçok yenilik ve hata düzeltmesi ile birlikte gelmişti. Buna karşın Apple Watch sahipleri, yeni güncellemeden sonra cihazlarını şarj edemediklerini bildirdi. Bu sorun için hemen harekete geçen Apple, saat kullanıcıları için ise yeni bir güncelleme duyurusu yaptı.

Apple Watch Sorununa Çözüm: WatchOS 8.4

Güncelleme ile birlikte gelen Watch 8.3 şarj sorununu ortadan kaldırmak için geliştirilen watchOS 8.4, şu anda yalnızca beta test kullanıcıları ve geliştiriciler tarafından kullanılabiliyor. Ancak önümüzdeki günlerde söz konusu sürüm, öncelikle şarj problemi raporu en çok olan modellere daha sonra ise watchOS 8.3’ü güncelleyebilen herkese gelecek. Bu noktada, Apple’a ulaşan raporlara göre, şarj sorunu, öncelikle Apple Watch 7’yi etkiliyor. Bundan dolayı, ilk güncellemenin onlar için geleceği öngörülüyor.

Şu an test edilmekte olan watchOS 8.4 sürümünün, en son gelen watchOS 8.3 ile neredeyse aynı olacağı şeklinde tahmin ediliyor. Ayrıca, güncellemenin temel sorunu çözüp çözemeyeceği ile henüz net değil. Günlük kullanım için tasarlanan ve üretilen Apple Watch modelleri için oldukça büyük bir sorun gibi görünen şarj sorununu tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan yeni sürümün, ocak ayının son haftalarına doğru gelmesi bekliyor.

Apple Watch Nasıl Güncellenir?

Apple saatlerinizi en son sürüme güncellemek için İphone’unuzu kullanabilir ya da direkt olarak saat üzerinden güncellemeyi yapabilirsiniz. Apple akıllı telefonunuza gelen “Apple Watch’u güncelle” uyarısının ardından cihazlarını güncellemek için hazırlamanız gerekir.

Apple cihazlarınızı güncellemeye hazırlamak için şu adımları takip edebilirsiniz;

iPhone’nuzu İOS’un en son sürümüne güncelleyin. Apple Watch'unuzun en az %50 şarjı bulunduğundan emin olun. İphone’unuzu Wİ-Fİ ağına bağlayın. Kapsama alanında olmasını sağlamak için iPhone'unuzu Apple Watch'unuzun yanında tutun.

Güncelleme tamamlanmasının biraz zaman alacağını hatırlatmak isteriz.