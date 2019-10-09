Apple Watch Kullanıcılarının Beklediği Özellik Yolda

Dünya genelinde en çok satılan akıllı saat serisi olması ile öne çıkan Apple Watch, rakiplerine göre önemli bir eksiklik bulundurmaktaydı. Görünüşe göre Apple, bu sorunu halletmek için üzerinde çalışıyor.

Apple Watch için Uyku Takibi Uygulaması Yolda Olabilir

Pek çok akıllı saat ve akıllı bileklikte bulunan uyku takibi, uykumuzun kalitesini ölçerek neyi doğru ve neyi yanlış yaptığımızı anlamamıza yardımcı olabilir. Apple Watch modellerinde üçüncü parti uygulamalar ile yapılabilen uyku takibi, kullanıcılar tarafından en çok şikayet edilen konulardan birisiydi.

MacRumors tarafından paylaşılan yeni sızıntılara göre, Apple dahili uyku takibi uygulaması üzerinde çalışıyor.

Kullanıcıların uyku süresini, uyuma ile uyanma saatini, derin uyku ve hafif uyku evresini kayıt edecek olan uygulama, sonrasında kullanıcılara çeşitli analizler yapacak.

Kendine özel bir uygulama ile gelme ihtimali bulunan uyku takibinin, alarm uygulamasının içinde gelme ihtimali de bulunmakta. Alarmlar uygulamasının kaynak kodlarında uyku ile ilgili herhangi bir referans noktası bulunmasa da, geçtiğimiz günlerde iOS 13 kodlarında bu duruma işaret eden birkaç kanıt ortaya çıkmıştı.

Apple şu ana kadar bu konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.