Apple Watch Kutularından Şarj Aleti Çıkmayacak!

Apple, 15 Eylül Salı günü düzenlediği Time Flies etkinliğinde yeni akıllı saat modellerini tanıttı. Şirket akıllı saat modellerinin kutusundan şarj cihazının çıkmayacağı bilgisini paylaştı. Peki ama neden? İşte detaylar.

Apple Watch Kutusundan Neden Şarj Aleti Çıkmayacak?

Apple'ın çevre, politika ve sosyal girişimlerden sorumlu başkan yardımcısı Lisa Jackson tarafından yapılan duyuruda Apple Watch SE ve Apple Watch Series 6'nın kutularından güç adaptörünün çıkmayacağı söylendi.

Jackson, Apple'ın berilyum veya civa gibi zararlı kimyasallar içermeyen ürünler ürettiğini ve cihazlarında % 100 geri dönüştürülmüş nadir toprak mineralleri kullandığını açıkladı.

Jackson açıklamasının devamında "Bazen ne yaptığımız değil, neyi önemli kılmadığımız" dedi ve Apple, müşterilerinin USB adaptörleri biriktirdiğini bildiğini ve bunlardan milyonlarca üretmenin kaynakları tükettiğini ve karbon ayak izimize katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

İddialara göre kutusundan şarj aleti çıkmayan Apple ürünleri sadece Apple Watch Series 6 ve Watch SE olmayacak. iPhone 12 modellerinin de kutusundan şarj aleti çıkmayacağı konuşuluyor.

Sizler Apple Watch Series 6 ve Watch SE modellerinin kutusundan şarj aleti çıkmayacak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!