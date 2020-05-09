Apple Watch’lara Panik Atak Tespit Özelliği Geliyor

Apple Watch Series 6 özelliklerinde yer alan kandaki oksijen seviyesini tespit etme ve zihinsel sağlık anormallikleri üzerine bazı özelliklerden sonra şimdi de Apple saatlerinin panik atakları tespit edeceği söyleniyor. Kandaki oksijen seviyesini ölçümleyebilme özelliği sayesinde Apple saatlerinin panik atak ya da anksiyete durumlarını tespit edebileceği söylenirken, saatin herhangi bir atak tespit etmesi durumunda kullanıcıya nefes alma rehberliği yapacağı da belirtiliyor.

Apple Watch, kullanıcıda meydana gelen atakları tespit etmenin yanı sıra stres durumlarını da kayıt altına alacak. Böylece doktorlar atak geçiren kişiyle ilgili çok daha detaylı bilgiye sahip olabilecek. Bu durum da tedavi sürecini kolaylaştırabilecek.

Atakları tespit etme özelliğinin, kandaki oksijen seviyesini belirleme özelliğine dayandığı belirtilirken Apple firmasının bu konuyla ilgili Dünya Geliştiriciler Konferansında bir açıklama yapmak yerine, Apple Watch Series 6’nın tanıtımında, atakları tespit etme özelliğinden bahsetmesi bekleniyor. Bu yıl içerisinde çıkması beklenen özelliğin, koronavirüs salgınının etkileri göz önünde bulundurularak, bir yıl ertelenebileceği de tahminler arasında.

Apple Watch’a Yeni Özellikler Geliyor

Panik atak ya da anksiyete tespit etme özelliğinin yanı sıra WatchOS 7’ye eklenmesi beklenen başka yeni özelliklerden de bahsediliyor. Apple Watch’un çocuklar için uygun hale getirilmesine olanak tanıyan Apple Kids özelliği ile birlikte günün belirli saatlerinde belirli uygulamalarının kullanımını kısıtlayan okul saati özelliğinin de getirileceği söyleniyor. Bununla birlikte yeni saat kadranları ve uyku takibi de yeni Apple Watch’larda beklenen özellikler arasında.

Geçtiğimiz yıl Apple Watch Series 5 için çok az güncelleme yayınlanmıştı. Ancak bu yıl Apple firması Watch Series 6 için daha çok sağlık odaklı pek çok güncelleme yayınlayacak gibi duruyor. Sonbahara doğru tanıtılması beklenen Apple Watch 6 Series, Apple severler tarafından heyecanla bekleniyor.