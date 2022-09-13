Apple Watch S8 İşlemcisi, S6 ve S7 ile Aynı Özelliklere Sahip Olabilir

Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra ve ikinci nesil Apple Watch SE'deki S8 işlemci, tanımlayıcı kodlarına göre S6 ve S7 ile birebir aynı.

Apple'ın S8 SiP'indeki işlemci, Apple Watch Series 6 ve Apple Watch Series 7'de piyasaya sürülen S6 ve S7 yongalarındaki işlemci ile aynı T8301 tanımlayıcısını taşıyor. Bu, Apple'ın son yıllarda S-serisi işlemcilerini neden sadece S5 veya daha eski işlemcilerle karşılaştırdığını açıklıyor.

Bu aynı zamanda Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra ve ikinci nesil Apple Watch SE'nin hepsinin aynı işlemciye sahip olduğu anlamına geliyor.

Apple Watch'a Performans Geliştirmesi İçin TSMC Beklenebilir

S6, S7 ve S8 işlemcilerinin tümü 32 GB depolamaya ve çift çekirdeğe sahip. Apple, Apple Watch Series 6'da S6'yı piyasaya sürdüğünde ve en son akıllı saat serisiyle ilgili performans iddialarında bulunduğunda, işlemcinin uygulamaların %20 daha hızlı başlatılmasını sağladığını söylemişti.

S6, S7 ve S8, iPhone 11 serisinden Apple'ın A13 Bionic işlemcisine dayanıyor ve TSMC'nin 7nm işlemi kullanılarak üretiliyor. Apple, A14 Bionic işlemci ile birlikte TSMC'nin 5nm işlemine geçti ve iPhone 14 Pro'nun A16 Bionic işlemcisi, 4nm işlemle üretilen ilk Apple işlemcisi konumunda.

Apple'ın S-serisi işlemcilerinde teknolojisini geliştirmemesinin nedeni, A14 işlemcisindeki çekirdeklerin ve TSMC'nin 5nm ve 4nm işlemlerinin kullanılmasındaki ilerlemelerin, öncelikle Apple Watch için artık gerekli olmayan performans iyileştirmeleri sağlaması olasılığından ibaret. Bu yılın sonuna doğru seri üretime geçmesi planlanan TSMC'nin 3nm sürecini beklemek, daha anlamlı verimlilik iyileştirmeleri sağlayabilir. Özellikle de Apple Watch söz konusu olduğunda bu, çok daha önemli bir konu çünkü pil ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir.